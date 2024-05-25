https://sarabic.ae/20240525/روسيا-وإيران-تبحثان-تعزيز-التعاون-على-المستويات-الثنائية-والإقليمية-والدولية-1089199542.html
روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية
روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، البرامج الثنائية... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T12:52+0000
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وذكر باقري كني، عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقيت اتصالا من وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وذلك استمرارا للقاءات والاتصالات الدبلوماسية الجارية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، للصحفيين عما إذا كانت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو، أنه من غير المرجح مواجهة أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة تماما.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت العصيب بعد وفاة رئيسه إبراهيم رئيسي.ولقي رئيسي وعدد من المسؤولين في الدولة مصرعهم، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر "آراس" الحدودي بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240522/رئيس-مجلس-الدوما-ينقل-رسالة-بوتين-إلى-إيران-روسيا-مقتنعة-بأن-طهران-ستتغلب-على-الصعوبات-1089112306.html
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العالم العربي, إيران, روسيا
العالم العربي, إيران, روسيا
روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية
12:52 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 25.05.2024)
صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن العمل على تعزيز التعاون المتبادل الثنائي والإقليمي والدولي يجري بين البلدين.
وذكر باقري كني، عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقيت اتصالا من وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وذلك استمرارا للقاءات والاتصالات الدبلوماسية الجارية".
وأضاف كني: "لقد قمنا بمراجعة البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف معا، ويجري تعزيز التعاون المتبادل الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين"، مؤكدًا أن "طريق التعددية هو الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا، لتشكيل عالم عادل يحصل فيه كل طرف على فرصة للعب دور يعتمد على قدرته".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، للصحفيين عما إذا كانت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو، أنه من غير المرجح مواجهة أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة تماما.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت العصيب بعد وفاة رئيسه إبراهيم رئيسي.
ولقي رئيسي وعدد من المسؤولين في الدولة مصرعهم، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر "آراس" الحدودي بين البلدين.