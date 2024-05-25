https://sarabic.ae/20240525/روسيا-وإيران-تبحثان-تعزيز-التعاون-على-المستويات-الثنائية-والإقليمية-والدولية-1089199542.html

روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية

روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية

سبوتنيك عربي

صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، البرامج الثنائية... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T12:52+0000

2024-05-25T12:52+0000

2024-05-25T12:54+0000

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وذكر باقري كني، عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقيت اتصالا من وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وذلك استمرارا للقاءات والاتصالات الدبلوماسية الجارية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، للصحفيين عما إذا كانت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو، أنه من غير المرجح مواجهة أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة تماما.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت العصيب بعد وفاة رئيسه إبراهيم رئيسي.ولقي رئيسي وعدد من المسؤولين في الدولة مصرعهم، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر "آراس" الحدودي بين البلدين.

https://sarabic.ae/20240522/رئيس-مجلس-الدوما-ينقل-رسالة-بوتين-إلى-إيران-روسيا-مقتنعة-بأن-طهران-ستتغلب-على-الصعوبات-1089112306.html

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