https://sarabic.ae/20240522/رئيس-مجلس-الدوما-ينقل-رسالة-بوتين-إلى-إيران-روسيا-مقتنعة-بأن-طهران-ستتغلب-على-الصعوبات-1089112306.html

رئيس مجلس الدوما ينقل رسالة بوتين إلى إيران: روسيا مقتنعة بأن طهران ستتغلب على الصعوبات

رئيس مجلس الدوما ينقل رسالة بوتين إلى إيران: روسيا مقتنعة بأن طهران ستتغلب على الصعوبات

سبوتنيك عربي

نقل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى إيران من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفادها أن روسيا مقتنعة بأن إيران ستتغلب على... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T14:23+0000

2024-05-22T14:23+0000

2024-05-22T14:23+0000

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وذكر المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي: "روسيا تشارك إيران حدادها، وسنحافظ على الذكرى المشرقة للرئيس (إبراهيم رئيسي) كسياسي بارز ووطني حقيقي لبلاده وصديق حقيقي، الرئيس الروسي مقتنع بأن إيران ستتغلب بثبات على كل الصعوبات وستواصل مسيرتها الواثقة على طريق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز سيادة الدولة".وشارك فولودين، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، نيابة عن الرئيس بوتين، ويمثل فولودين روسيا في مراسم العزاء التي تقام اليوم في طهران.وفي وقت سابق، كانت قد تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي

https://sarabic.ae/20240522/ليست-التركية-الأركان-الإيرانية-تكشف-هوية-المسيرة-التي-حددت-مكان-سقوط-طائرة-رئيسي-1089105725.html

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