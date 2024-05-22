رئيس مجلس الدوما ينقل رسالة بوتين إلى إيران: روسيا مقتنعة بأن طهران ستتغلب على الصعوبات

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إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
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60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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29 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
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https://sarabic.ae/20240522/رئيس-مجلس-الدوما-ينقل-رسالة-بوتين-إلى-إيران-روسيا-مقتنعة-بأن-طهران-ستتغلب-على-الصعوبات-1089112306.html
رئيس مجلس الدوما ينقل رسالة بوتين إلى إيران: روسيا مقتنعة بأن طهران ستتغلب على الصعوبات
رئيس مجلس الدوما ينقل رسالة بوتين إلى إيران: روسيا مقتنعة بأن طهران ستتغلب على الصعوبات
سبوتنيك عربي
نقل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى إيران من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفادها أن روسيا مقتنعة بأن إيران ستتغلب على... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T14:23+0000
2024-05-22T14:23+0000
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وذكر المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي: "روسيا تشارك إيران حدادها، وسنحافظ على الذكرى المشرقة للرئيس (إبراهيم رئيسي) كسياسي بارز ووطني حقيقي لبلاده وصديق حقيقي، الرئيس الروسي مقتنع بأن إيران ستتغلب بثبات على كل الصعوبات وستواصل مسيرتها الواثقة على طريق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز سيادة الدولة".وشارك فولودين، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، نيابة عن الرئيس بوتين، ويمثل فولودين روسيا في مراسم العزاء التي تقام اليوم في طهران.وفي وقت سابق، كانت قد تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي
https://sarabic.ae/20240522/ليست-التركية-الأركان-الإيرانية-تكشف-هوية-المسيرة-التي-حددت-مكان-سقوط-طائرة-رئيسي-1089105725.html
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روسيا, إيران, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس الدوما ينقل رسالة بوتين إلى إيران: روسيا مقتنعة بأن طهران ستتغلب على الصعوبات

14:23 GMT 22.05.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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نقل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى إيران من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفادها أن روسيا مقتنعة بأن إيران ستتغلب على جميع الصعوبات وستواصل المضي قدما على طريق تعزيز السيادة.
وذكر المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي: "روسيا تشارك إيران حدادها، وسنحافظ على الذكرى المشرقة للرئيس (إبراهيم رئيسي) كسياسي بارز ووطني حقيقي لبلاده وصديق حقيقي، الرئيس الروسي مقتنع بأن إيران ستتغلب بثبات على كل الصعوبات وستواصل مسيرتها الواثقة على طريق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز سيادة الدولة".
وشارك فولودين، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، نيابة عن الرئيس بوتين، ويمثل فولودين روسيا في مراسم العزاء التي تقام اليوم في طهران.
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
"ليست التركية"... الأركان الإيرانية تكشف هوية المسيرة التي حددت مكان سقوط طائرة رئيسي
13:06 GMT
وفي وقت سابق، كانت قد تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".
بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي
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