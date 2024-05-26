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https://sarabic.ae/20240526/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-أكثر-من-مئة-محتجز-من-أسرى-الحكومة-اليمنية-1089223992.html
"أنصار الله" تعلن الإفراج عن أكثر من مئة محتجز من أسرى الحكومة اليمنية
"أنصار الله" تعلن الإفراج عن أكثر من مئة محتجز من أسرى الحكومة اليمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تقضي بالإفراج عن 112 من أسرى الطرف الآخر بتوجيهات من قائد... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:02+0000
2024-05-26T14:03+0000
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وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، إن "المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية"، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد الحرص الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف، حسب وكالة "سبأ" التابعة لأنصار الله.وأكد المرتضى، "موقف الجماعة الثابت والمستمر واستعدادها الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة".من جهتها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعملية الإفراج أحادية الجانب، مضيفة أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم". وأبدت اللجنة، استعدادها لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن الأسرى ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف "اتفاق ستوكهولم" على الانخراط في هذه الجهود مجددا.وكانت جماعة أنصار الله اليمنية أكدت أمس السبت، تأجيل تنفيذ مبادرة من جانب واحد تتضمن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني.يشار إلى أن إعلان الجماعة هو مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني، قالت "انصار الله" إنها جاءت بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي.وتأتي المبادرة الأحادية الجانب للجماعة اليمنية بعد إعلانها في 21 نيسان/أبريل الماضي، الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني، بعد مرور حوالي 4 أعوام من وقوعهم في الأسر بيد الجماعة نفسها، خلال عملية عسكرية أسمتها (نصر من الله) في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2019.في وقت أعلنت "أنصار الله" في 30 نيسان الماضي، إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة.ويذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كان من المقرر أن تعقد في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة أنصار الله بعرقلتها.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240522/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مجنحة-لـأنصار-الله-حاولت-استهداف-مواقعه-في-الجوف-1089124410.html
https://sarabic.ae/20240520/مقتل-وإصابة-27-شخصا-إثر-مواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-جنوبي-تعز-1089043502.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, الجيش اليمني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, الجيش اليمني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن الإفراج عن أكثر من مئة محتجز من أسرى الحكومة اليمنية

14:02 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 26.05.2024)
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تقضي بالإفراج عن 112 من أسرى الطرف الآخر بتوجيهات من قائد الجماعة عبد الملك الحوثي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، إن "المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية"، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد الحرص الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف، حسب وكالة "سبأ" التابعة لأنصار الله.
وأكد المرتضى، "موقف الجماعة الثابت والمستمر واستعدادها الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة".
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من جهتها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعملية الإفراج أحادية الجانب، مضيفة أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم".
وأبدت اللجنة، استعدادها لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن الأسرى ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف "اتفاق ستوكهولم" على الانخراط في هذه الجهود مجددا.
وكانت جماعة أنصار الله اليمنية أكدت أمس السبت، تأجيل تنفيذ مبادرة من جانب واحد تتضمن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني.
يشار إلى أن إعلان الجماعة هو مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني، قالت "انصار الله" إنها جاءت بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي.
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وتأتي المبادرة الأحادية الجانب للجماعة اليمنية بعد إعلانها في 21 نيسان/أبريل الماضي، الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني، بعد مرور حوالي 4 أعوام من وقوعهم في الأسر بيد الجماعة نفسها، خلال عملية عسكرية أسمتها (نصر من الله) في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2019.
في وقت أعلنت "أنصار الله" في 30 نيسان الماضي، إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة.
ويذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كان من المقرر أن تعقد في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة أنصار الله بعرقلتها.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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