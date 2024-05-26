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الجيش السوداني: انسحاب قوات الدعم السريع خارج الحدود الشرقية للفاشر.. فيديو
الجيش السوداني: انسحاب قوات الدعم السريع خارج الحدود الشرقية للفاشر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، انسحاب قوات "الدعم السريع" خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر في شمال دارفور. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T05:57+0000
2024-05-26T05:57+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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ونشر الجيش السوداني مقطعا مصورا، مصحوبا ببيان جاء فيه أن "القوات المسلحة والقوات المشتركة تسحق حشود مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسلحة وَالمركبات، وتستلم عربات قتالية، وتطرد العدو خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر، وتستلم عددا من مواقعهم التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية".ومع تفاقم القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، تتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، التي تأوي أكثر من مليون ونصف من السكان والنازحين، وسط مخاوف من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية.يشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم ونزح الملايين في السودان، منذ اندلاع الحرب، في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240516/سبوتنيك-ترصد-كارثة-إنسانية-يعيشها-أكثر-من-مليون-شخص-في-الفاشر-السودانية-صور-1088910060.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش السوداني: انسحاب قوات الدعم السريع خارج الحدود الشرقية للفاشر.. فيديو

05:57 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / -أفراد من كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني بالولاية الشمالية، 19 مايو/ أيار 2024
أفراد من كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني بالولاية الشمالية، 19 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
أفراد من كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني بالولاية الشمالية، 19 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، انسحاب قوات "الدعم السريع" خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر في شمال دارفور.
ونشر الجيش السوداني مقطعا مصورا، مصحوبا ببيان جاء فيه أن "القوات المسلحة والقوات المشتركة تسحق حشود مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسلحة وَالمركبات، وتستلم عربات قتالية، وتطرد العدو خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر، وتستلم عددا من مواقعهم التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية".
ومع تفاقم القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، تتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، التي تأوي أكثر من مليون ونصف من السكان والنازحين، وسط مخاوف من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية.
يشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم ونزح الملايين في السودان، منذ اندلاع الحرب، في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
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16 مايو, 19:59 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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