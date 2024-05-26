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الجيش المصري: نواصل جهودنا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة
الجيش المصري: نواصل جهودنا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم الأحد، إن مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T12:24+0000
2024-05-26T12:24+0000
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وأشار في بيان رسمي نشر على مواقع التواصل، إلى أن "القوات الجوية المصرية واصلت جهودها على مدار الأيام الماضية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي، بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع".وأوضح البيان أن تلك الجهود "تأتي استمرارا للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع".يأتي هذا بعدما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن شاحنات مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تضم مساعدات غذائية و4 شاحنات وقود.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفق في اتصال هاتفي، يوم الجمعة الماضي، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
https://sarabic.ae/20240524/البيت-الأبيض-بايدن-يرسل-فريقا-إلى-القاهرة-لبحث-مساعدات-غزة-ومعبر-رفح-1089184636.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش المصري: نواصل جهودنا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة

12:24 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
الجيش المصري
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم الأحد، إن مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة.
وأشار في بيان رسمي نشر على مواقع التواصل، إلى أن "القوات الجوية المصرية واصلت جهودها على مدار الأيام الماضية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي، بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع".
وأوضح البيان أن تلك الجهود "تأتي استمرارا للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع".
يأتي هذا بعدما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن شاحنات مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تضم مساعدات غذائية و4 شاحنات وقود.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفق في اتصال هاتفي، يوم الجمعة الماضي، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
البيت الأبيض: بايدن يرسل فريقا إلى القاهرة لبحث مساعدات غزة ومعبر رفح
24 مايو, 18:00 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
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