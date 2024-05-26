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https://sarabic.ae/20240526/حزب-الله-يستهدف-عدة-مباني-للجيش-الإسرائيلي-والأخير-يهاجم-مصدر-إطلاق-الصواريخ-في-لبنان-1089225506.html
"حزب الله" يستهدف عدة مباني للجيش الإسرائيلي... والأخير يهاجم مصدر إطلاق الصواريخ في لبنان
"حزب الله" يستهدف عدة مباني للجيش الإسرائيلي... والأخير يهاجم مصدر إطلاق الصواريخ في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، "استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" وتحقيق إصابة مباشرة". 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T15:36+0000
2024-05-26T15:36+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن قواته "استهدفت ‏مباني ‏يستخدمها الجنود في مستعمرة "مرغليوت" بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة"، مشيرا إلى استهداف ثكنة "ليمان" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه شلومي بالجليل الغربي دون تسجيل إصابات، مؤكدا أن القوات الجوية هاجمت مصدر إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية.ونشر "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، مشاهد توثق استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه.وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية من طراز "ميركافا" في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه من قبل عناصر"حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق، رد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن هناك "خططاً مفاجئة" تتعلق بالجبهة مع الحزب في جنوب لبنان.وقال نصر الله، في كلمة له، في حفل تأبيني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي: "نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت... يجب أن تنتظر منا نحن ومن مقاومتنا، يجب أن تنتظر المفاجآت"، مضيفا: "أود أن أقول لنتنياهو... ولحكومة العدو، نحن هنا في الجبهة اللبنانية، درسنا كل الفرضيات... وكل السيناريوهات التي قد تلجأون إليها، وكل الخطوات".وكرر نصر الله التأكيد على أن "الجبهة في لبنان هي جبهة إسناد لغزة"، مضيفا: "نحن نتمنى أن تقف الحرب في أي لحظة، لكن لو أصر نتنياهو على الحرب هو يأخذ هذا الكيان إلى الكارثة ويأخذ الجبهة المقابلة إلى نصر تاريخي كبير ومنزه".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هدد مساء الخميس الماضي، لبنان بالتصعيد في حال استمرت العمليات القتالية.وقال نتنياهو، خلال جولة له على الجبهة الشمالية: "نحن نعمل طوال الوقت على الجبهة الشمالية، وقضينا حتى الآن على المئات من عناصر حزب الله، ولا تزال يدنا قوية".وأضاف: "لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة لكن لن أشارك العدو هذه الخطط التي تهدف إلى تحقيق هدفين، إعادة الأمن إلى الشمال، وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم"، متابعا: "نحن مصممون على تحقيق الأمرين معا".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"حزب الله" يستهدف عدة مباني للجيش الإسرائيلي... والأخير يهاجم مصدر إطلاق الصواريخ في لبنان

15:36 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، "استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" وتحقيق إصابة مباشرة".
وقال الحزب، في بيان له، إن قواته "استهدفت ‏مباني ‏يستخدمها الجنود في مستعمرة "مرغليوت" بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة"، مشيرا إلى استهداف ثكنة "ليمان" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه شلومي بالجليل الغربي دون تسجيل إصابات، مؤكدا أن القوات الجوية هاجمت مصدر إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية.
ونشر "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، مشاهد توثق استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه.
وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية من طراز "ميركافا" في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه من قبل عناصر"حزب الله" اللبناني.
وفي وقت سابق، رد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن هناك "خططاً مفاجئة" تتعلق بالجبهة مع الحزب في جنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
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21 مايو, 13:27 GMT
وقال نصر الله، في كلمة له، في حفل تأبيني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي: "نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت... يجب أن تنتظر منا نحن ومن مقاومتنا، يجب أن تنتظر المفاجآت"، مضيفا: "أود أن أقول لنتنياهو... ولحكومة العدو، نحن هنا في الجبهة اللبنانية، درسنا كل الفرضيات... وكل السيناريوهات التي قد تلجأون إليها، وكل الخطوات".
وكرر نصر الله التأكيد على أن "الجبهة في لبنان هي جبهة إسناد لغزة"، مضيفا: "نحن نتمنى أن تقف الحرب في أي لحظة، لكن لو أصر نتنياهو على الحرب هو يأخذ هذا الكيان إلى الكارثة ويأخذ الجبهة المقابلة إلى نصر تاريخي كبير ومنزه".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هدد مساء الخميس الماضي، لبنان بالتصعيد في حال استمرت العمليات القتالية.
وقال نتنياهو، خلال جولة له على الجبهة الشمالية: "نحن نعمل طوال الوقت على الجبهة الشمالية، وقضينا حتى الآن على المئات من عناصر حزب الله، ولا تزال يدنا قوية".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
مصدر أمني إسرائيلي كبير ردا على دعوة سموتريتش لدخول لبنان: يقود توجها خطيرا وغير مسؤول
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وأضاف: "لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة لكن لن أشارك العدو هذه الخطط التي تهدف إلى تحقيق هدفين، إعادة الأمن إلى الشمال، وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم"، متابعا: "نحن مصممون على تحقيق الأمرين معا".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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