https://sarabic.ae/20240526/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهداف-دبابة-إسرائيلية-من-طراز-ميركافا-فيديو-1089221273.html

"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"... فيديو

"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد توثق استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T12:28+0000

2024-05-26T12:28+0000

2024-05-26T12:28+0000

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وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية من طراز "ميركافا" في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل بصاروخ موجه من قبل عناصر"حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق، رد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن هناك "خططاً مفاجئة" تتعلق بالجبهة مع الحزب في جنوب لبنان.وقال نصر الله، في كلمة له، في حفل تأبيني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي: "نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت... يجب أن تنتظر منا نحن ومن مقاومتنا، يجب أن تنتظر المفاجآت"، مضيفا: "أود أن أقول لنتنياهو... ولحكومة العدو، نحن هنا في الجبهة اللبنانية، درسنا كل الفرضيات... وكل السيناريوهات التي قد تلجأون إليها، وكل الخطوات".وشدد على أن "حركة حماس والفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، هي من فاجأت إسرائيل التي تملك أقوى جيش في المنطقة وأقوى أجهزة أمنية بالمنطقة"، مردفا بالقول: "فاجأكم اليمن... الذي يتحدى العالم من خلال ضرب السفن، والعراق... وأيضاً عندما قصفتم القنصلية الإيرانية في دمشق، فاجأتكم طهران بمسيراتها وصواريخها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هدد مساء الخميس الماضي، لبنان بالتصعيد في حال استمرت العمليات القتالية.وقال نتنياهو، خلال جولة له على الجبهة الشمالية: "نحن نعمل طوال الوقت على الجبهة الشمالية، وقضينا حتى الآن على المئات من عناصر حزب الله، ولا تزال يدنا قوية".وأضاف: "لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة لكن لن أشارك العدو هذه الخطط التي تهدف إلى تحقيق هدفين، إعادة الأمن إلى الشمال، وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم"، متابعا: "نحن مصممون على تحقيق الأمرين معا".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sarabic.ae/20240526/بعد-إطلاق-صواريخ-من-رفح-تأخير-في-جميع-الرحلات-القادمة-إلى-إسرائيل-بسبب-خلل-في-الرادار-1089220397.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار حزب الله