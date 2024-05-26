https://sarabic.ae/20240526/غانتس-يقدم-مقترحا-للحكومة-الإسرائيلية-لتشكيل-لجنة-تحقيق-في-أحداث-7-أكتوبر-1089215859.html

غانتس يقدم مقترحا للحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

غانتس يقدم مقترحا للحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قدم مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T07:39+0000

2024-05-26T07:39+0000

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وستقوم اللجنة المعنية بالتحقيق في كافة الأحداث التي سبقت الحرب في قطاع غزة، والسلوك خلال الحرب نفسها، على المستويين السياسي والعسكري، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.كما ستفحص اللجنة الأجهزة الأمنية والمخابرات، وكذلك الوزارات الحكومية من حيث سياساتها وعمليات صنع القرار، فيما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب، وكيفية استجابتها لأحداث 7 أكتوبر، وأثناء الحرب التي تلت ذلك.وتأتي هذه الخطوة، وسط توترات شديدة بين غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن إدارة الحرب، وتهديدات غانتس بالاستقالة من الحكومة، ما لم يضع نتنياهو خطة ما بعد الحرب لغزة، بحلول 8 يونيو/ حزيران المقبل.وكان بيني غانتس، طالب الأسبوع الماضي، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة، بحلول 8 يونيو، ومنح حكومة بنيامين نتنياهو مهلة حتى ذلك التاريخ لتحديد استراتيجية واضحة للحرب. وقال: "هناك حاجة للتغيير الآن ولن نسمح باستمرار هذه المهزلة".وأوضح أن "نتنياهو يقود السفينة نحو الهاوية.. وعلى رئيس الوزراء الاختيار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة"، مطالبا حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو.وهدد غانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه، ووجه كلامه لنتنياهو قائلًا: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب".وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيني غانتس، عضو مجلس الحرب على غزة، بسبب تصريحات الأخير حول جدوى الحرب في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو أن غانتس قد وجّه تحذيرا لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار نهائي لحركة "حماس" بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.وأوضح مكتب نتنياهو أن الشروط التي وضعها بيني غانتس تعني "نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية".وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، من عضو "كابينيت الحرب" على غزة، بيني غانتس، تقديم الاستقالة من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن لابيد مطالبته غانتس بتقديم استقالته من حكومة نتنياهو، وعدم مساعدته له بغرض البقاء في السلطة أو في مقعد كرسي رئاسة الوزراء في تل أبيب، داعيا إلى الخروج الفوري من حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة في إسرائيل.وكانت "حماس" أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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