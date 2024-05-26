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https://sarabic.ae/20240526/لابيد-متهما-نتنياهو-لأول-مرة-في-التاريخ-تدعو-الحكومة-الإسرائيلية-عمدا-إلى-الفوضى-1089219845.html
لابيد متهما نتنياهو: لأول مرة في التاريخ تدعو الحكومة الإسرائيلية عمدا إلى الفوضى
لابيد متهما نتنياهو: لأول مرة في التاريخ تدعو الحكومة الإسرائيلية عمدا إلى الفوضى
سبوتنيك عربي
اتهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء الفيديو الذي نشره أحد جنود الاحتياط من غزة، ويدعو... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T11:29+0000
2024-05-26T11:29+0000
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وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بلابيد وأكد خلاله أن نتنياهو ومكتبه يقف وراء نشر هذا الفيديو، مضيفا أنه "لأول مرة في التاريخ تدعو الحكومة الإسرائيلية عمدا إلى الفوضى".وأوضح زعيم المعارضة أنه "في تاريخ الأمم هناك حالات دعت فيها المعارضة إلى الفوضى، لكن هنا ولأول مرة في التاريخ الحكومة الإسرائيلية تدعو عمدا إلى الفوضى".وأوضح يائير لابيد أنه ليس من قبيل الصدفة أن من يدير هذه الحملة يائير نجل نتنياهو نفسه ومعه صحفي في القناة الـ 14 والمعروف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ينون مغال.وجاءت تصريحات لابيد تعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، فتح تحقيق عسكري موسع في نشر فيديو لجندي "ملثم" يدعو فيه إلى التمرد العسكري ضد رئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ظهر جندي إسرائيلي ملثم في شريط فيديو يدعو إلى التمرد ضد رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيليين وأنه سينصاع فقط لأوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأوضح الجندي الملثم أن هذا الفيديو لنتنياهو وحده، وأنهم سينصاعون لأوامره هو فقط، ولا يعتزمون كجنود احتياط تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية.وأشار الجندي الملثم إلى أنه ليس وحده الذي يقود حالة التمرد ولكن معه جنود آخرون يرفضون الأوامر العسكرية لكل من هاليفي وغالانت.كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240525/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-فيديو-لجندي-ملثم-يهدد-فيه-بالتمرد-1089201931.html
https://sarabic.ae/20240526/الجيش-الإسرائيلي-يقلص-قواته-شرقي-رفح-بعد-قرار-محكمة-العدل-الدولية-1089218373.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

لابيد متهما نتنياهو: لأول مرة في التاريخ تدعو الحكومة الإسرائيلية عمدا إلى الفوضى

11:29 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
اتهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء الفيديو الذي نشره أحد جنود الاحتياط من غزة، ويدعو للتمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بلابيد وأكد خلاله أن نتنياهو ومكتبه يقف وراء نشر هذا الفيديو، مضيفا أنه "لأول مرة في التاريخ تدعو الحكومة الإسرائيلية عمدا إلى الفوضى".
وأوضح زعيم المعارضة أنه "في تاريخ الأمم هناك حالات دعت فيها المعارضة إلى الفوضى، لكن هنا ولأول مرة في التاريخ الحكومة الإسرائيلية تدعو عمدا إلى الفوضى".
وأوضح يائير لابيد أنه ليس من قبيل الصدفة أن من يدير هذه الحملة يائير نجل نتنياهو نفسه ومعه صحفي في القناة الـ 14 والمعروف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ينون مغال.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في فيديو لجندي "ملثم" يهدد فيه بالتمرد
أمس, 14:36 GMT
وجاءت تصريحات لابيد تعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، فتح تحقيق عسكري موسع في نشر فيديو لجندي "ملثم" يدعو فيه إلى التمرد العسكري ضد رئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ظهر جندي إسرائيلي ملثم في شريط فيديو يدعو إلى التمرد ضد رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيليين وأنه سينصاع فقط لأوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح الجندي الملثم أن هذا الفيديو لنتنياهو وحده، وأنهم سينصاعون لأوامره هو فقط، ولا يعتزمون كجنود احتياط تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية.
وأشار الجندي الملثم إلى أنه ليس وحده الذي يقود حالة التمرد ولكن معه جنود آخرون يرفضون الأوامر العسكرية لكل من هاليفي وغالانت.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
الجيش الإسرائيلي يقلص قواته شرقي رفح بعد قرار محكمة العدل الدولية
09:26 GMT
كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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