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القوات الروسية تحرر إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240527/القوات-الروسية-تحرر-إيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1089241425.html
القوات الروسية تحرر إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" نجحت بتحرير بلدة إيفانوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T10:30+0000
2024-05-27T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن "وحدات من مجموعة "الغرب" حررت بلدة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وعززت مواقعها العسكرية"، مضيفةً أنه تم القضاء على تشكيلات مختلفة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نيفسكي الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكدت الدفاع الروسية أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفةً أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 405 عسكريين ومركبة مشاة قتالية وخمس مركبات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240527/القوات-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-بالمسيرات-في-أفدييفكا-1089237389.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف

10:30 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 27.05.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" نجحت بتحرير بلدة إيفانوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن "وحدات من مجموعة "الغرب" حررت بلدة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وعززت مواقعها العسكرية"، مضيفةً أنه تم القضاء على تشكيلات مختلفة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نيفسكي الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الدفاع الروسية أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفةً أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 405 عسكريين ومركبة مشاة قتالية وخمس مركبات".

وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت مدفعا ذاتي الدفع Braveheart من عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفع هاوتزر D-20 عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم، ومدفعين Bastion عيار 122 ملم.

يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز تحكم بالمسيرات في أفدييفكا
08:12 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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