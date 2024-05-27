https://sarabic.ae/20240527/بوتين-روسيا-وأوزبكستان-تتحولان-إلى-الدفع-بالعملتين-الوطنيتين-وحصة-الروبل-ترتفع-في-المعاملات-1089249099.html
بوتين: روسيا وأوزبكستان تتحولان إلى الدفع بالعملتين الوطنيتين وحصة الروبل ترتفع في المعاملات
بوتين: روسيا وأوزبكستان تتحولان إلى الدفع بالعملتين الوطنيتين وحصة الروبل ترتفع في المعاملات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وأوزبكستان يتحولان باستمرار إلى المدفوعات بالعملتين الوطنيتين، مشيرا إلى أن حصة الروبل في المعاملات التجارية نهاية... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T12:42+0000
2024-05-27T12:42+0000
2024-05-27T12:54+0000
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وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي بعد المحادثات الروسية الأوزبكستانية إنه "من المهم أن تتحول بلداننا باستمرار إلى العملات الوطنية عند إجراء المدفوعات، وهو ما نعتبره مهمًا للغاية في التسويات المالية المتبادلة".والتقى الرئيسان الروسي والأوزبكستاني في المقر الريفي لرئيس أوزبكستان "كوكساروي" (القصر الأخضر)، حيث جرت مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى.وتحدث الزعيمان في البداية بشكل ثنائي، واستمر الاجتماع بشكل موسع بمشاركة وفود من البلدين واستمرت المفاوضات الروسية الأوزبكستانية حوالي ثلاث ساعات.
https://sarabic.ae/20240527/بوتين-يصل-إلى-القصر-الأخضر-لبدء-محادثات-مع-رئيس-أوزبكستان--1089238431.html
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روسيا, أخبار أوزبكستان الآن, الروبل الروسي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا, أخبار أوزبكستان الآن, الروبل الروسي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
بوتين: روسيا وأوزبكستان تتحولان إلى الدفع بالعملتين الوطنيتين وحصة الروبل ترتفع في المعاملات
12:42 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 27.05.2024)
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وأوزبكستان يتحولان باستمرار إلى المدفوعات بالعملتين الوطنيتين، مشيرا إلى أن حصة الروبل في المعاملات التجارية نهاية العام الماضي بلغت نحو 58% وتستمر في النمو.
وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي بعد المحادثات الروسية الأوزبكستانية
إنه "من المهم أن تتحول بلداننا باستمرار إلى العملات الوطنية عند إجراء المدفوعات، وهو ما نعتبره مهمًا للغاية في التسويات المالية المتبادلة".
وأضاف بوتين قائلا: "بهذه الخطوات يتعزز التعاون بين المؤسسات الائتمانية والمصرفية وحصة الروبل في المعاملات التجارية الثنائية في نهاية العام".
والتقى الرئيسان الروسي
والأوزبكستاني في المقر الريفي لرئيس أوزبكستان "كوكساروي" (القصر الأخضر)، حيث جرت مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى.
وتحدث الزعيمان في البداية بشكل ثنائي، واستمر الاجتماع بشكل موسع بمشاركة وفود من البلدين واستمرت المفاوضات الروسية الأوزبكستانية حوالي ثلاث ساعات.