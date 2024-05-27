https://sarabic.ae/20240527/لابيد-لنتنياهو-أنت-غير-مؤهل-لرئاسة-الحكومة-ومسؤول-عن-أكبر-إخفاق-في-تاريخ-إسرائيل-1089258001.html
لابيد لنتنياهو: أنت غير مؤهل لرئاسة الحكومة ومسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل
لابيد لنتنياهو: أنت غير مؤهل لرئاسة الحكومة ومسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل
سبوتنيك عربي
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه المسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T16:08+0000
2024-05-27T16:08+0000
2024-05-27T16:08+0000
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وقال لابيد، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، إن "رئيس الحكومة فشل في أداء مهمته وهذه الحكومة غير شرعية"، موجها كلامه إلى نتنياهو: "لماذا لا تزال رئيسا للحكومة وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟".وأكد أن "نتنياهو لا يستحق رئاسة الحكومة بعد فقداننا عشرات الجنود"، مشيرا إلى أنه "رهينة بيد المتطرفين في حكومته مثل بن غفير وسموتريتش".وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "الوزراء في حكومة نتنياهو يسرقون المال العام ويسببون المشكلات للشعب ويدمرون مستقبل الأبناء"، مؤكدا أنه "في ظل هذه الحكومة لن تحقق إسرائيل انتصارا في الحرب".وأكد لابيد الحاجة إلى إجراء انتخابات فورية لتشكيل حكومة متوازنة وجادة، لافتا إلى أنه "كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة تسبب انهيارا في وضع البلاد أكثر فأكثر".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، "إني أسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة المختطفين"، مشيرا إلى أنه التقى بعائلات المختطفين هذا الصباح ووعدهم بأنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.وأضاف نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، "منذ نهاية ديسمبر وصلتني خمس مطالبات من طاقم المفاوضات من أجل توسيع صلاحياتهم ووافقت عليها"، مشددا على ضرورة توجيه الضغط ضد حماس في شمال القطاع ووسطه وجنوبه في رفح.وقُتل أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات من المدنيين العزل مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.يأتي هذا، بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورًا.وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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https://sarabic.ae/20240527/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-جريمة-إسرائيل-في-رفح-تمثل-تحديا-للمجتمع-الدولي-وللقمة-العربية-1089248548.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم
بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم
لابيد لنتنياهو: أنت غير مؤهل لرئاسة الحكومة ومسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه المسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة.
وقال لابيد، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي
، إن "رئيس الحكومة فشل في أداء مهمته وهذه الحكومة غير شرعية"، موجها كلامه إلى نتنياهو: "لماذا لا تزال رئيسا للحكومة وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟".
وأكد أن "نتنياهو لا يستحق رئاسة الحكومة بعد فقداننا عشرات الجنود"، مشيرا إلى أنه "رهينة بيد المتطرفين في حكومته مثل بن غفير وسموتريتش".
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "الوزراء في حكومة نتنياهو يسرقون المال العام ويسببون المشكلات للشعب ويدمرون مستقبل الأبناء"، مؤكدا أنه "في ظل هذه الحكومة لن تحقق إسرائيل انتصارا في الحرب".
وأكد لابيد الحاجة إلى إجراء انتخابات فورية لتشكيل حكومة متوازنة وجادة، لافتا إلى أنه "كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة تسبب انهيارا في وضع البلاد أكثر فأكثر".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، "إني أسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة المختطفين"، مشيرا إلى أنه التقى بعائلات المختطفين هذا الصباح ووعدهم بأنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.
وأضاف نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي
، "منذ نهاية ديسمبر وصلتني خمس مطالبات من طاقم المفاوضات من أجل توسيع صلاحياتهم ووافقت عليها"، مشددا على ضرورة توجيه الضغط ضد حماس في شمال القطاع ووسطه وجنوبه في رفح.
وقُتل أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات من المدنيين العزل مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.
يأتي هذا، بعد يومين فقط من إصدار
محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورًا.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل
، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.