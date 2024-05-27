https://sarabic.ae/20240527/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-جريمة-إسرائيل-في-رفح-تمثل-تحديا-للمجتمع-الدولي-وللقمة-العربية-1089248548.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": جريمة إسرائيل في رفح تمثل تحديا للمجتمع الدولي وللقمة العربية

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": جريمة إسرائيل في رفح تمثل تحديا للمجتمع الدولي وللقمة العربية

سبوتنيك عربي

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل أقدمت أمس على جريمة نكراء في مدينة رفح، باستهدافها مخيمًا للنازحين الفلسطينيين في... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T12:33+0000

2024-05-27T12:33+0000

2024-05-27T12:33+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الجريمة الإسرائيلية تأتي في إطار سعيها للتصعيد العسكري والعدواني على مدينة رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية بمطالبة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في مدينة رفح.وتابع: "نعتقد أن هذه جريمة يجب ألا تمر كما الجرائم السابقة، وندعو المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرارات فورية بإصدار مذكرات الاعتقال لوزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس أركان جيش الاحتلال باعتباره مسؤولا عن هذه الجرائم، وندعو محكمة العدل، بتوجيه مجددا قرارا أكثر إلزامية عبر التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت البند السابع لوقف العدوان الإسرائيل وجرائم القتل والإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة".وأوضح أن هذه المسؤولية تتحملها أولا الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية الأخرى التي عليها تحمل مسؤولياتها تجاه دولة الاحتلال، ومسؤولية على المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، ومسؤولية على القمة العربية التي عقدت وانتهت أعمالها قبل أقل من أسبوعين.وكانت مديرية الدفاع المدني في غزة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لخيام نازحين شمال غرب رفح إلى 40 شخصا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.وقالت مديرية الدفاع، في بيان، إن "أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي على رفح، ونواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى بسبب الاستهداف المباشر لطواقمنا".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لخيام نازحين شمال غرب رفح إلى 35 قتيلا وعشرات الجرحى.وقالت الوزارة في بيان لها: "أمام المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح، مساء الأحد، والتي راح ضحيتها 35 شهيدا وعشرات المصابين حتى اللحظة معظمهم من الأطفال والنساء، فإن وزارة الصحة تؤكد أنه لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشييد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث الآن في غزة".وأشار البيان إلى "حرمان السكان من الماء و الغذاء و الدواء و الكهرباء و الوقود وسحق البنية التحتية وتدمير جميع المؤسسات وتعطيل الصرف الصحي وانتشار الأوبئة وسحق المنظومة الصحية وإطباق الحصار وإغلاق المعابر و منع دخول الإمدادات والوفود الطبية ومنع تحويل المرضى للخارج".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يستخدم "أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل واستهداف الطواقم الإنسانية وفرق الإسعاف ومنع معدات الإنقاذ وإخلاء الجرحى والقتل الجماعي و إجبار السكان على إخلاء بيوتهم قسرًا مرات عديدة ومن ثم تدميرها بكل مقدراتها وترك السكان دون مأوى أو أي مكان آمن".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قياديين من "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في غارات رفح وهما ياسين ربيع وخالد النجار.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي للجيش الإسرائيلي والشاباك في وقت سابق من هذا المساء (الأحد) وقتلت الإرهابي ياسين ربيع، رئيس مقر منظمة حماس الإرهابية في الضفة الغربية، والإرهابي خالد نجار، ضابط كبير في مقر حركة حماس الإرهابية في الضفة الغربية".وأضاف البيان: "نفذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة".وخلص البيان بالقول إن "التقارير تشير إلى أنه نتيجة الهجوم واندلاع حريق في المنطقة، أصيب عدد من الأشخاص غير المتورطين، ويجري التحقيق في الحادث".يأتي ذلك فيما تتواصل لليوم الـ233 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتناقص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل