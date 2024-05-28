باحث في الشأن الروسي: تصريحات "الناتو" تشكل تصعيدا سیواجه برد روسي كبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240528/باحث-في-الشأن-الروسي-تصريحات-الناتو-تشكل-تصعيدا-سیواجه-برد-روسي-كبير-1089290660.html
باحث في الشأن الروسي: تصريحات "الناتو" تشكل تصعيدا سیواجه برد روسي كبير
باحث في الشأن الروسي: تصريحات "الناتو" تشكل تصعيدا سیواجه برد روسي كبير
سبوتنيك عربي
كشف الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، عن "حديث يدور في الكواليس حول عقد قمة في المملكة العربية السعودية الخريف المقبل، تشارك فيها روسيا والصين وحتى الولايات... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T17:45+0000
2024-05-28T17:45+0000
حصري
روسيا
الصين
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104094/31/1040943118_0:29:3061:1751_1920x0_80_0_0_15b2ad865e7c5d77c9452cf643703c11.jpg
ورأى حسن في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "إعلان أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بالسماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف العمق الروسي تأتي في إطار التصعيد".ولفت حسن إلى أنّ "بعض الدول في حلف "الناتو" تعارض هذا القرار على اعتبار أنّه سينقل المواجهة من الأراضي الأوكرانية إلى المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب". وبيّن حسن أنّ "مؤتمر السلام في سويسرا يثير الجدل لأن البنود التي طالب بها، فلاديمير زيلينسكي، لا يؤمن بها حتى من يدعمون أوكرانيا، وحتى الساعة لم تحدد الولايات المتحدة الأمريكية مستوى التمثيل الذي سيشارك فيه، فضلاً عن لقاء سيجمع وزراء خارجية دول "بريكس" في روسيا عشية مؤتمر سويسرا". يذكر أنّ أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، دعا حلفاءه للسماح لكييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحة غربية.واعتبرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه الدعوة إشارة واضحة لمن يريدون حضور "مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا".وستعقد بلدان "الناتو" في مدينة لوسيرن السويسرية يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، "مؤتمرا للسلام في أوكرانيا" تمت دعوة نحو 160 دولة إليه باستثناء روسيا.
https://sarabic.ae/20240528/الكرملين-يعلق-على-أنباء-عقد-اجتماع-في-السعودية-حول-أوكرانيا----1089278783.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104094/31/1040943118_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_01badbdf347e92c9b63765526db2e661.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

باحث في الشأن الروسي: تصريحات "الناتو" تشكل تصعيدا سیواجه برد روسي كبير

17:45 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الانتقال إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Alexandr Polegenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
كشف الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، عن "حديث يدور في الكواليس حول عقد قمة في المملكة العربية السعودية الخريف المقبل، تشارك فيها روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وموسكو مستعدة للحوار، ولكن لا يبدو أنّ الغرب مستعد للقبول بالخسارة".
ورأى حسن في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "إعلان أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بالسماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف العمق الروسي تأتي في إطار التصعيد".

وحذر حسن من تطور "هذه الأقوال إلى أفعال، وخصوصاً أنّ هذا التصعيد سيواجه بالرد الروسي الذي لا يعرفه سوى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وبعض القادة العسكريين".

ولفت حسن إلى أنّ "بعض الدول في حلف "الناتو" تعارض هذا القرار على اعتبار أنّه سينقل المواجهة من الأراضي الأوكرانية إلى المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا
11:47 GMT
وبيّن حسن أنّ "مؤتمر السلام في سويسرا يثير الجدل لأن البنود التي طالب بها، فلاديمير زيلينسكي، لا يؤمن بها حتى من يدعمون أوكرانيا، وحتى الساعة لم تحدد الولايات المتحدة الأمريكية مستوى التمثيل الذي سيشارك فيه، فضلاً عن لقاء سيجمع وزراء خارجية دول "بريكس" في روسيا عشية مؤتمر سويسرا".

وأشار حسن إلى أنّ "الصين أعربت عن موقفها حيال المشاركة في قمة لا يتواجد فيها كل الأطراف، وبالتالي هذه القمة لن تؤثر على القرار الروسي لا سيّما وأنّ موسكو تشكك في أهلية زيلينسكي الذي انتهت ولايته، فكيف تفاوض رئيس فاقد للشرعية؟".

يذكر أنّ أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، دعا حلفاءه للسماح لكييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحة غربية.
واعتبرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه الدعوة إشارة واضحة لمن يريدون حضور "مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا".
وستعقد بلدان "الناتو" في مدينة لوسيرن السويسرية يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، "مؤتمرا للسلام في أوكرانيا" تمت دعوة نحو 160 دولة إليه باستثناء روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يتجه لحل مجلس الحرب12:49 GMTВоеннослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازرأمس, 20:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала