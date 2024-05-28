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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/خبير-عسكري-الغرب-يحاول-سحب-الدبوس-النووي-1089286980.html
خبير عسكري: الغرب يحاول "سحب الدبوس النووي"
خبير عسكري: الغرب يحاول "سحب الدبوس النووي"
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي الروسي، ألكسندر ميخائيلوف، بأن الناتو يستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ويحاول "سحب الدبوس النووي". 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T15:51+0000
2024-05-28T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت المناورات الصيفية تنطوي على أعمال مشتركة لعدة دول تخزن قنابل نووية أمريكية على أراضيها، فقد تمت في نوفمبر (تشرين الثاني) مناورات جوية في المجال الجوي للدول الاسكندنافية ودول البلطيق، والتي تضمنت تحميل أسلحة نووية تكتيكية على طائرات مقاتلة، أي محاكاة تنفيذ ضربات نووية تكتيكية على الأراضي الروسية".وأشار ميخائيلوف إلى أن الدول الغربية بهذه الإجراءات تزيد من درجة التهديد النووي.وقال: "يمكن للأسلحة النووية التكتيكية أن تطلق على الفور العنان لأعمال نووية استراتيجية تكون كارثية للبشرية جمعاء، وليس فقط لتلك البلدان التي تستخدمها".وتابع: "الغرب الجماعي هو الذي يحاول سحب هذا الدبوس النووي، فيحاول كسر تكافؤ الردع النووي وقيادة العالم إلى تهديد نووي حقيقي. نحن بالفعل في طليعة الدول، حيث الغرب الجماعي، بعد أن أدرك فشل القضية الأوكرانية، لا يستطيع أن يعتبر نفسه خاسراً ويحاول استخدام أخطر أنواع الأسلحة وتدريب وحداته على استخدامها".وأوضح أن روسيا ترد على هذه التصرفات بشكل غير متكافئ.وتابع: "ثانياً، بدأنا في إجراء تدريبات عسكرية خاصة تتضمن إزالة وتحميل وتحريك ومحاكاة الضربات المحتملة بالأسلحة النووية التكتيكية".وأضاف: "في الآونة الأخيرة، جرت المرحلة الأولى من هذه التدريبات على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة عنصر الطيران، أي أننا نرد بشكل غير متكافئ للغاية، وأعتقد أن الخبراء العسكريين في الغرب يفهمون جيدًا ما نتحدث عنه".وفي وقت سابق من اليوم، صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، أن النشاط الاستخباراتي للقوات الخاصة الأوكرانية يتزايد بالقرب من الحدود الروسية.وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية"."بالقرب من الحدود الروسية، يتزايد النشاط الاستخباري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتزايد كثافة التدريب القتالي العملياتي لقوات الحلف، حيث يتم خلاله ممارسة سيناريوهات القيام بعمليات قتالية ضد روسيا الاتحادية، بما في ذلك شن ضربات نووية على أراضينا".
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-سبب-قيام-فنلندا-بافتعال-أزمة-هجرة-على-حدود-روسيا-1089276816.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري: الغرب يحاول "سحب الدبوس النووي"

15:51 GMT 28.05.2024
© Photo / MISIS Press Serviceمفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Photo / MISIS Press Service
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أفاد رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي الروسي، ألكسندر ميخائيلوف، بأن الناتو يستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ويحاول "سحب الدبوس النووي".
وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت المناورات الصيفية تنطوي على أعمال مشتركة لعدة دول تخزن قنابل نووية أمريكية على أراضيها، فقد تمت في نوفمبر (تشرين الثاني) مناورات جوية في المجال الجوي للدول الاسكندنافية ودول البلطيق، والتي تضمنت تحميل أسلحة نووية تكتيكية على طائرات مقاتلة، أي محاكاة تنفيذ ضربات نووية تكتيكية على الأراضي الروسية".

وتابع ميخائيلوف: "نحن نفهم جيدًا أن العدو قام منذ فترة طويلة وبشكل هادف بإعداد قواته الجماعية للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية ضد بلدنا".

وأشار ميخائيلوف إلى أن الدول الغربية بهذه الإجراءات تزيد من درجة التهديد النووي.
وقال: "يمكن للأسلحة النووية التكتيكية أن تطلق على الفور العنان لأعمال نووية استراتيجية تكون كارثية للبشرية جمعاء، وليس فقط لتلك البلدان التي تستخدمها".
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وتابع: "الغرب الجماعي هو الذي يحاول سحب هذا الدبوس النووي، فيحاول كسر تكافؤ الردع النووي وقيادة العالم إلى تهديد نووي حقيقي. نحن بالفعل في طليعة الدول، حيث الغرب الجماعي، بعد أن أدرك فشل القضية الأوكرانية، لا يستطيع أن يعتبر نفسه خاسراً ويحاول استخدام أخطر أنواع الأسلحة وتدريب وحداته على استخدامها".
وأوضح أن روسيا ترد على هذه التصرفات بشكل غير متكافئ.

وقال: "لقد أظهرنا بالفعل إجراءات الرد، اسمحوا لي أن أذكركم أنه في الخريف الماضي تم إعداد البنية التحتية لموقع التجارب النووية في نوفايا زيمليا، حيث أجريت اختبارات نووية للذخيرة ذات القدرات المختلفة في العهد السوفيتي".

وتابع: "ثانياً، بدأنا في إجراء تدريبات عسكرية خاصة تتضمن إزالة وتحميل وتحريك ومحاكاة الضربات المحتملة بالأسلحة النووية التكتيكية".
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وأضاف: "في الآونة الأخيرة، جرت المرحلة الأولى من هذه التدريبات على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة عنصر الطيران، أي أننا نرد بشكل غير متكافئ للغاية، وأعتقد أن الخبراء العسكريين في الغرب يفهمون جيدًا ما نتحدث عنه".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، أن النشاط الاستخباراتي للقوات الخاصة الأوكرانية يتزايد بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف كوليشوف: "في ظل فرضية "التهديد العسكري الروسي"، تقوم الدول الغربية بتعزيز إمكاناتها العسكرية بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".

وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية".
"بالقرب من الحدود الروسية، يتزايد النشاط الاستخباري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتزايد كثافة التدريب القتالي العملياتي لقوات الحلف، حيث يتم خلاله ممارسة سيناريوهات القيام بعمليات قتالية ضد روسيا الاتحادية، بما في ذلك شن ضربات نووية على أراضينا".
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