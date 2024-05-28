https://sarabic.ae/20240528/خبير-عسكري-الغرب-يحاول-سحب-الدبوس-النووي-1089286980.html

خبير عسكري: الغرب يحاول "سحب الدبوس النووي"

خبير عسكري: الغرب يحاول "سحب الدبوس النووي"

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي الروسي، ألكسندر ميخائيلوف، بأن الناتو يستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ويحاول "سحب الدبوس النووي". 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T15:51+0000

2024-05-28T15:51+0000

2024-05-28T15:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت المناورات الصيفية تنطوي على أعمال مشتركة لعدة دول تخزن قنابل نووية أمريكية على أراضيها، فقد تمت في نوفمبر (تشرين الثاني) مناورات جوية في المجال الجوي للدول الاسكندنافية ودول البلطيق، والتي تضمنت تحميل أسلحة نووية تكتيكية على طائرات مقاتلة، أي محاكاة تنفيذ ضربات نووية تكتيكية على الأراضي الروسية".وأشار ميخائيلوف إلى أن الدول الغربية بهذه الإجراءات تزيد من درجة التهديد النووي.وقال: "يمكن للأسلحة النووية التكتيكية أن تطلق على الفور العنان لأعمال نووية استراتيجية تكون كارثية للبشرية جمعاء، وليس فقط لتلك البلدان التي تستخدمها".وتابع: "الغرب الجماعي هو الذي يحاول سحب هذا الدبوس النووي، فيحاول كسر تكافؤ الردع النووي وقيادة العالم إلى تهديد نووي حقيقي. نحن بالفعل في طليعة الدول، حيث الغرب الجماعي، بعد أن أدرك فشل القضية الأوكرانية، لا يستطيع أن يعتبر نفسه خاسراً ويحاول استخدام أخطر أنواع الأسلحة وتدريب وحداته على استخدامها".وأوضح أن روسيا ترد على هذه التصرفات بشكل غير متكافئ.وتابع: "ثانياً، بدأنا في إجراء تدريبات عسكرية خاصة تتضمن إزالة وتحميل وتحريك ومحاكاة الضربات المحتملة بالأسلحة النووية التكتيكية".وأضاف: "في الآونة الأخيرة، جرت المرحلة الأولى من هذه التدريبات على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة عنصر الطيران، أي أننا نرد بشكل غير متكافئ للغاية، وأعتقد أن الخبراء العسكريين في الغرب يفهمون جيدًا ما نتحدث عنه".وفي وقت سابق من اليوم، صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، أن النشاط الاستخباراتي للقوات الخاصة الأوكرانية يتزايد بالقرب من الحدود الروسية.وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية"."بالقرب من الحدود الروسية، يتزايد النشاط الاستخباري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتزايد كثافة التدريب القتالي العملياتي لقوات الحلف، حيث يتم خلاله ممارسة سيناريوهات القيام بعمليات قتالية ضد روسيا الاتحادية، بما في ذلك شن ضربات نووية على أراضينا".

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