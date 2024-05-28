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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
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خلال تفقده للحدود الشمالية لبلاده.. نتنياهو: ملزمون بإعادة السكان سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم
خلال تفقده للحدود الشمالية لبلاده.. نتنياهو: ملزمون بإعادة السكان سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ملزمة بإعادة المستوطنين سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم في مناطق الشمال الإسرائيلي. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T17:54+0000
2024-05-28T17:54+0000
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو خلال تفقده للحدود الشمالية لبلاده مع لبنان، بأن بلاده ملزمة على المستويين المدني والعسكري بإعادة السكان سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إعادة هؤلاء المستوطنين إلى منازلهم في الشمال يعد أحد أهداف الحرب الجارية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني أنه "استهدف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وتمكنا من إصابته إصابة مباشرة". أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات سلاح الجو قامت خلال الليل بقصف مستودع أسلحة ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق ميس الجبل وعيتا الشعب والخيام".بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "930 منزلا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله".من جهته، أعلن "حزب الله"، عن هجوم ناري من ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف فيها موقع "راميا" الإسرائيلي وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنود الجيش الإسرائيلي محققا إصابات مباشرة.‏وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sarabic.ae/20240526/حزب-الله-يستهدف-عدة-مباني-للجيش-الإسرائيلي-والأخير-يهاجم-مصدر-إطلاق-الصواريخ-في-لبنان-1089225506.html
https://sarabic.ae/20240519/مصدر-أمني-إسرائيلي-كبير-ردا-على-دعوة-سموتريتش-لدخول-لبنان-يقود-خطا-خطيرا-وغير-مسؤول-1088987442.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

خلال تفقده للحدود الشمالية لبلاده.. نتنياهو: ملزمون بإعادة السكان سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم

17:54 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / AMIR COHEN
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ملزمة بإعادة المستوطنين سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم في مناطق الشمال الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو خلال تفقده للحدود الشمالية لبلاده مع لبنان، بأن بلاده ملزمة على المستويين المدني والعسكري بإعادة السكان سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إعادة هؤلاء المستوطنين إلى منازلهم في الشمال يعد أحد أهداف الحرب الجارية.
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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني أنه "استهدف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وتمكنا من إصابته إصابة مباشرة".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات سلاح الجو قامت خلال الليل بقصف مستودع أسلحة ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق ميس الجبل وعيتا الشعب والخيام".
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "930 منزلا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله".
من جهته، أعلن "حزب الله"، عن هجوم ناري من ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف فيها موقع "راميا" الإسرائيلي وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنود الجيش الإسرائيلي محققا إصابات مباشرة.‏
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19 مايو, 13:35 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
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