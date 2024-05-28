https://sarabic.ae/20240528/قناة-إسرائيلية-حزب-الله-يمارس-حربا-نفسية-على-الهواتف-الشخصية-لسكان-الشمال-1089293010.html

قناة إسرائيلية: "حزب الله" يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال

قناة إسرائيلية: "حزب الله" يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حزب الله اللبناني يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T18:35+0000

2024-05-28T18:35+0000

2024-05-28T18:35+0000

حركة حماس

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي، ويوجه لهم رسائل تقضي بـ"يا مستوطني الشمال لن يبقى لكم بيوت تعودون إليها".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن حزب الله يقوم باختراق هواتف رؤساء بلديات في الشمال الإسرائيلي.ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الماضي، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا بالشمال الإسرائيلي، دعوته إلى تجهيز أو استخدام الهواتف الأرضية وتخزين دواء وطعام ومن قبلها تجهيز الملاجئ والمخابئ تخوفا من اندلاع حرب في الشمال الإسرائيلي. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مخاوف إسرائيل من اختراق حزب الله للهواتف الشخصية يأتي على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة الحدود الشمالية مع حزب الله، وتأكيد بأن بلاده ملزمة بإعادة المستوطنين سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم في مناطق الشمال الإسرائيلي. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أن بلاده ملزمة على المستويين المدني والعسكري بإعادة السكان سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم، مشيرا إلى أن إعادة هؤلاء المستوطنين إلى منازلهم في الشمال يعد أحد أهداف الحرب الجارية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني أنه "استهدف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وتمكنا من إصابته إصابة مباشرة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات سلاح الجو قامت خلال الليل بقصف مستودع أسلحة ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق ميس الجبل وعيتا الشعب والخيام". بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "930 منزلا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله".من جهته، أعلن "حزب الله"، عن هجوم ناري من ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف فيها موقع "راميا" الإسرائيلي وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنود الجيش الإسرائيلي محققا إصابات مباشرة.‏وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.

https://sarabic.ae/20240528/خلال-تفقده-للحدود-الشمالية-لبلاده-نتنياهو-ملزمون-بإعادة-السكان-سالمين-إلى-مستوطناتهم-ومنازلهم-1089291169.html

https://sarabic.ae/20240528/مرشحة-رئاسية-أمريكية-سابقة-توقع-على-قذيفة-للجيش-الإسرائيلي-وتكتب-عليها-اقضوا-عليهم-صور-1089291711.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله