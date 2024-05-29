https://sarabic.ae/20240529/الملكة-رانيا-العبد-الله-غزة-حررت-الكثيرين-من-وهم-الانبهار-بالغربفيديو-1089315074.html
الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو
الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
صرحت الملكة الأردنية رانيا العبد الله خلال كلمتها أمام خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أن غزة حررت الكثيرين حول العالم من... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T14:15+0000
2024-05-29T14:15+0000
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غزة
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الملكة رانيا
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وقالت الملكة إن "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع الطلبة، وتمنت لهم الخير.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.وزير إسرائيلي يدعو لتحويل الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة"حماس" تدين إصرار إدارة بايدن على إنكار مجازر الجيش الإسرائيلي في رفح
https://sarabic.ae/20231025/الملكة-رانيا-هناك-ازدواجية-صارخة-في-المعايير-التي-يمارسها-الغرب-تجاه-غزة-1082428317.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, الملكة رانيا
غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, الملكة رانيا
الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو
14:15 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 14:32 GMT 29.05.2024)
صرحت الملكة الأردنية رانيا العبد الله خلال كلمتها أمام خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أن غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب.
وقالت الملكة إن "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".
وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".
وتابعت الملكة: "فلا أجمل من أن نكون حملة رسالة ملؤها الرحمة التي يحتاجها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع الطلبة، وتمنت لهم الخير.
25 أكتوبر 2023, 04:11 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة،
وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء،
جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع
التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.