الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/الملكة-رانيا-العبد-الله-غزة-حررت-الكثيرين-من-وهم-الانبهار-بالغربفيديو-1089315074.html
الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو
الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
صرحت الملكة الأردنية رانيا العبد الله خلال كلمتها أمام خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أن غزة حررت الكثيرين حول العالم من... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T14:15+0000
2024-05-29T14:32+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار الأردن
إسرائيل
الملكة رانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101979/58/1019795833_0:196:2265:1470_1920x0_80_0_0_3716bbba57339c5cb680671eaaf295db.jpg
وقالت الملكة إن "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع الطلبة، وتمنت لهم الخير.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.وزير إسرائيلي يدعو لتحويل الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة"حماس" تدين إصرار إدارة بايدن على إنكار مجازر الجيش الإسرائيلي في رفح
https://sarabic.ae/20231025/الملكة-رانيا-هناك-ازدواجية-صارخة-في-المعايير-التي-يمارسها-الغرب-تجاه-غزة-1082428317.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101979/58/1019795833_0:0:2265:1700_1920x0_80_0_0_52b7c53a9e11882378151f7f2008c866.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, الملكة رانيا
غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, الملكة رانيا

الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب... فيديو

14:15 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 14:32 GMT 29.05.2024)
© AP Photo / Jacques Brinonالملكة رانيا العبد الله
الملكة رانيا العبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Jacques Brinon
تابعنا عبر
صرحت الملكة الأردنية رانيا العبد الله خلال كلمتها أمام خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أن غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب.
وقالت الملكة إن "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".
وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".

وتابعت الملكة: "فلا أجمل من أن نكون حملة رسالة ملؤها الرحمة التي يحتاجها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع الطلبة، وتمنت لهم الخير.
الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2023
الملكة رانيا: هناك ازدواجية صارخة في المعايير التي يمارسها الغرب تجاه غزة... فيديو
25 أكتوبر 2023, 04:11 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وزير إسرائيلي يدعو لتحويل الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة
"حماس" تدين إصرار إدارة بايدن على إنكار مجازر الجيش الإسرائيلي في رفح
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح12:45 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала