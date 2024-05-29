https://sarabic.ae/20240529/قائد-فيلق-القدس-الإيراني-إسرائيل-اليوم-في-أضعف-مراحلها-وآيلة-إلى-الزوال-1089299197.html

قائد فيلق "القدس" الإيراني: إسرائيل اليوم في أضعف مراحلها وآيلة إلى الزوال

قائد فيلق "القدس" الإيراني: إسرائيل اليوم في أضعف مراحلها وآيلة إلى الزوال

سبوتنيك عربي

صرح قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، بأن "عملية طوفان الأقصى" جعلت نهاية الكيان الصهيوني وشيكة وأذاقته هزيمة لن ينساها ولن... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T05:46+0000

2024-05-29T05:46+0000

2024-05-29T05:46+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg

وأكد قاآني، خلال زيارته مكتب حركة حماس الفلسطينية في طهران، أن "الكيان الصهيوني اليوم في أضعف مراحله وآيل إلى الزوال"، مشيدًا "بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام عنجهية العدو الصهيوني وعدوانه المستمر منذ 8 أشهر، وارتكابه أبشع الجرائم في حرب الإبادة التي يمارسها بحق سكان قطاع غزة العزل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".واستنكر قاآني "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في رفح، والتي راح ضحيتها أكثر من 45 نازحًا معظمهم من الأطفال والنساء"، مؤكدًا أن "هذا هو ديدن الصهاينة الذين فضحتهم جرائمهم أمام العالم"، بحسب قوله.يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240528/مصر-لن-نعتمد-التنسيق-مع-إسرائيل-في-معبر-رفح-1089287216.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم