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https://sarabic.ae/20240530/الجيش-الإسرائيلي-إسقاط-صاروخ-كروز-وصل-من-العراق-وجسم-مشبوه-قادم-من-لبنان-1089341957.html
الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ "كروز" وصل من العراق وجسم مشبوه قادم من لبنان
الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ "كروز" وصل من العراق وجسم مشبوه قادم من لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نجاحه في إسقاط صاروخ كروز أطلق من العراق وجسم مشبوه أُرسل من لبنان. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T09:29+0000
2024-05-30T09:29+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا أكد من خلاله نجاح منظومة "القبة الحديدية" في إسقاط جسم مشبوه قادم من شمال البلاد وتحديدا من الأراضي اللبنانية.فيما أعلن نجاحه أيضا في إسقاط صاروخ "كروز" قادما من جهة الشرق وتحديدا من العراق، وسقط في منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة، منوها إلى أن الحادثين لم يتسببا في وقوع إصابات تذكر.وفي سياق متصل، صرح الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، بأن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لن تحدث في الضفة الغربية.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال عميدرور، أن ما يجري من عمليات عسكرية أو قتال بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في مدن وبلدات الضفة الغربية، لن يكرر ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي.وأشار عميدرور إلى أن الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة، مختلفة تماما عما جرى في قطاع غزة، وأنه يستحيل المقارنة بين قطاع غزة والضفة الغربية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240530/ضابط-إسرائيلي-يصعب-تفسير-توفير-حماس-للسلاح-والصواريخ-والذخيرة-لسنوات-طويلة-في-مواجهتنا-1089340762.html
https://sarabic.ae/20240530/مستشار-سابق-للأمن-القومي-الإسرائيلي-لن-تكون-هناك-عملية-مثل-طوفان-الأقصى-في-الضفة-الغربية-1089334102.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ "كروز" وصل من العراق وجسم مشبوه قادم من لبنان

09:29 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guez "القبة الحديدية" الإسرائيلية
 القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نجاحه في إسقاط صاروخ كروز أطلق من العراق وجسم مشبوه أُرسل من لبنان.
ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا أكد من خلاله نجاح منظومة "القبة الحديدية" في إسقاط جسم مشبوه قادم من شمال البلاد وتحديدا من الأراضي اللبنانية.
فيما أعلن نجاحه أيضا في إسقاط صاروخ "كروز" قادما من جهة الشرق وتحديدا من العراق، وسقط في منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة، منوها إلى أن الحادثين لم يتسببا في وقوع إصابات تذكر.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
ضابط إسرائيلي: يصعب تفسير توفير "حماس" للسلاح والصواريخ والذخيرة لسنوات طويلة في مواجهتنا
08:51 GMT
وفي سياق متصل، صرح الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، بأن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لن تحدث في الضفة الغربية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال عميدرور، أن ما يجري من عمليات عسكرية أو قتال بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في مدن وبلدات الضفة الغربية، لن يكرر ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار عميدرور إلى أن الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة، مختلفة تماما عما جرى في قطاع غزة، وأنه يستحيل المقارنة بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
مستشار سابق للأمن القومي الإسرائيلي: لن تكون هناك عملية مثل "طوفان الأقصى" في الضفة الغربية
06:41 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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