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الدفاع الصينية: المناورات قرب تايوان حققت أهدافها المرجوة
الدفاع الصينية: المناورات قرب تايوان حققت أهدافها المرجوة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، بأن المناورات التي أجراها جيش بلاده، أخيرا، قرب جزيرة تايوان، حققت بالفعل الأهداف المرجوة منها،... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T10:16+0000
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ونقل موقع "devdiscourse" عن المتحدث أن "الجيش الصيني سيتخذ إجراءات مضادة أكثر قوة في كل مرة ترتكب فيها القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في تايوان، استفزازات".وحذر المتحدث الصيني من أن "الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان تشكل أكبر تهديد حقيقي للسلام في مضيق تايوان"، مؤكدا أن "استقلال تايوان بمثابة إعلان الحرب، ولا يمكن أن يكون هناك سلام مع الانقسام"، مضيفا: "إن إعادة توحيد الوطن اتجاه تاريخي لا يمكن مقاومته"، على حد تعبيره.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعربت في مايو/ أيار الماضي، عن قلقها البالغ حيال المناورات العسكرية، التي أجرتها الصين أخيرا، قرب تايوان، وأشارت إلى أن "واشنطن تراقب الموقف عن كثب بالتنسيق مع شركائها".وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان رسمي لها، إن "أمريكا قلقة بشدة حيال المناورات العسكرية المشتركة لجيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان وحول تايوان"، وأضافت: "نراقب أنشطة جمهورية الصين الشعبية عن كثب وننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن مخاوفنا المشتركة".وأكدت أن "أمريكا لا تزال ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة في ضوء قانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة الثلاثة (بين الولايات المتحدة والصين) والضمانات الستة لتايوان".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أواخر مايو الماضي، أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها، وألا تنشئ "دوائر صغيرة" لردع جمهورية الصين الشعبية في البحر.وقالت الخارجية الصينية: "يجب ألا تتدخل (الولايات المتحدة) في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة، ويجب ألا تخلق دوائر صغيرة لاستخدام البحر للسيطرة على الصين، ويجب ألا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين".وأعربت الصين عن "قلقها الشديد" من الاستفزازات الأمريكية في المياه المحيطة بالصين، ودعت واشنطن إلى الاحترام الصادق لسيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها.وفي سياقٍ منفصل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن التقرب من القوى التي تدعو إلى "استقلال تايوان"، مؤكدةً أن مبدأ "الصين الواحدة" هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.وعقدت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، جولة ثانية من المشاورات الثنائية حول القضايا البحرية عبر الفيديو، في 24 مايو/ أيار الجاري. وقد حضر المشاورات هونغ ليانغ، مدير إدارة الحدود والشؤون البحرية بوزارة الخارجية الصينية، ومارك لامبرت، رئيس مكتب التنسيق الصيني بوزارة الخارجية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-تحاكي-تطويق-تايوان-والسيطرة-عليها-1089162071.html
https://sarabic.ae/20240526/رئيس-تايوان-الجديد-منفتحون-على-العمل-مع-الصين-من-أجل-السلام-1089217981.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار

الدفاع الصينية: المناورات قرب تايوان حققت أهدافها المرجوة

10:16 GMT 30.05.2024
© AP Photo / U.S. Pacific Commandمدمرة الصواريخ " Arleigh Burke" الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022
مدمرة الصواريخ Arleigh Burke الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / U.S. Pacific Command
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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، بأن المناورات التي أجراها جيش بلاده، أخيرا، قرب جزيرة تايوان، حققت بالفعل الأهداف المرجوة منها، بحسب قوله.
ونقل موقع "devdiscourse" عن المتحدث أن "الجيش الصيني سيتخذ إجراءات مضادة أكثر قوة في كل مرة ترتكب فيها القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في تايوان، استفزازات".
وحذر المتحدث الصيني من أن "الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان تشكل أكبر تهديد حقيقي للسلام في مضيق تايوان"، مؤكدا أن "استقلال تايوان بمثابة إعلان الحرب، ولا يمكن أن يكون هناك سلام مع الانقسام"، مضيفا: "إن إعادة توحيد الوطن اتجاه تاريخي لا يمكن مقاومته"، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعربت في مايو/ أيار الماضي، عن قلقها البالغ حيال المناورات العسكرية، التي أجرتها الصين أخيرا، قرب تايوان، وأشارت إلى أن "واشنطن تراقب الموقف عن كثب بالتنسيق مع شركائها".
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
الجيش الصيني يجري مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها
24 مايو, 06:15 GMT
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان رسمي لها، إن "أمريكا قلقة بشدة حيال المناورات العسكرية المشتركة لجيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان وحول تايوان"، وأضافت: "نراقب أنشطة جمهورية الصين الشعبية عن كثب وننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن مخاوفنا المشتركة".
وأكدت أن "أمريكا لا تزال ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة في ضوء قانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة الثلاثة (بين الولايات المتحدة والصين) والضمانات الستة لتايوان".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أواخر مايو الماضي، أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها، وألا تنشئ "دوائر صغيرة" لردع جمهورية الصين الشعبية في البحر.
رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
26 مايو, 09:20 GMT
وقالت الخارجية الصينية: "يجب ألا تتدخل (الولايات المتحدة) في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة، ويجب ألا تخلق دوائر صغيرة لاستخدام البحر للسيطرة على الصين، ويجب ألا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين".
وأعربت الصين عن "قلقها الشديد" من الاستفزازات الأمريكية في المياه المحيطة بالصين، ودعت واشنطن إلى الاحترام الصادق لسيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها.
وفي سياقٍ منفصل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن التقرب من القوى التي تدعو إلى "استقلال تايوان"، مؤكدةً أن مبدأ "الصين الواحدة" هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.
وعقدت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، جولة ثانية من المشاورات الثنائية حول القضايا البحرية عبر الفيديو، في 24 مايو/ أيار الجاري. وقد حضر المشاورات هونغ ليانغ، مدير إدارة الحدود والشؤون البحرية بوزارة الخارجية الصينية، ومارك لامبرت، رئيس مكتب التنسيق الصيني بوزارة الخارجية الأمريكية.
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