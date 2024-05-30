https://sarabic.ae/20240530/حل-البرلمان-البريطاني-رسميا-تمهيدا-لإجراء-انتخابات-عامة-في-4-يوليو-1089330551.html

حل البرلمان البريطاني رسميا تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو

حل البرلمان البريطاني رسميا تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الخميس، عن حل البرلمان رسميا، استعدادًا لانتخابات عامة في 4 يوليو، التي يبدو أنها ستجلب حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T00:11+0000

2024-05-30T00:11+0000

2024-05-30T00:11+0000

البرلمان البريطاني

بريطانيا

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وبدأت حملة الانتخابات الرسمية لمدة خمسة أسابيع حيث أصبحت 650 مقعدًا في البرلمان شاغرة في الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش وفقًا للجدول الانتخابي.وشهد الأسبوع الأول من الحملة بداية هزيلة بعد إعلان رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عن الانتخابات وسط هطول الأمطار، مما جعل الكثيرين يعتبرون الهطول مؤشرًا سيئًا.وحدد سوناك موعد الانتخابات في الرابع من يوليو، بدلاً من تأجيلها إلى وقت لاحق في العام كما كان متوقعًا على نطاق واسع، في محاولة منه لاستعادة الزخم بينما ينخفض دعم حزبه في استطلاعات الرأي.ويواجه الحزب الحاكم أيضًا تأخرًا بنسبة الأرقام المزدوجة وراء حزب العمال في استطلاعات الرأي، بالإضافة إلى مواجهة توجه كتلي للأعضاء في البرلمان، حيث قرر بعضهم التنحي أمام فرص الفوز الضعيفة.وحتى الآن، أعلن 129 عضوًا من البرلمانيين أنهم لن يترشحوا للانتخابات مرة أخرى، من بينهم 77 عضوًا من الحزب الحاكم، وهو تحول لم يسبق لحزب حاكم أن شهده.ويواجه بعض أعضاء حزب المحافظين الذين يترشحون للانتخابات مرة أخرى إزعاجًا لم يكن سريًا لديهم بسبب تفاجئهم بتحديد موعد الانتخابات في يوليو.

https://sarabic.ae/20240522/سوناك-يعلن-حل-البرلمان-البريطاني-وتحديد-موعد-للانتخابات-العامة-1089117414.html

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البرلمان البريطاني, بريطانيا