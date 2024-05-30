خبراء: الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/خبراء-الاحتلال-الإسرائيلي-لمحور-فيلادلفيا-تهديد-للأمن-القومي-المصري-1089349453.html
خبراء: الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري
خبراء: الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري
سبوتنيك عربي
قال خبراء عسكريون واستراتيجيون إنه على الرغم من الضبابية التي تشوب مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن إعلان إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:18+0000
2024-05-30T12:18+0000
الأخبار
العالم العربي
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_545bf0bca86c4b17d1d7638935266679.jpg
أكد محمد عبد الواحد، الخبير العسكري والاستراتيجي، لوكالة "سبوتنيك"، إن مصر ترفض بشكل قاطع احتلال محور صلاح الدين لما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمنها القومي وتهديد لاتفاقية كامب ديفيد وملحقها الأمني.وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا، يعزز أيضا سيناريو التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين عبر مصر، وهو أمر مرفوض أيضا من قبل مصر.وأشار عبد الواحد إلى أن هناك في اتفاقية السلام بين البلدين آلية تسمى الآلية النشطة، وتعني أنه بالتفاهم بين الدولتين يمكن تحريك بعض القوات أو زيادتها حسب حاجة أمنها القومي وهو ما حدث مع مصر عقب أحداث 2011 .ولفت عبد الواحد إلى أن ما يحدث الآن من احتلال لمحور فيلادلفيا لا ينطبق عليه هذه الآلية، لأن إسرائيل لم تنسق مع مصر كما يدّعي بذلك الجانب الإسرائيلي.وقال إن هذه التطورات تستدعي سيناريو تجميد الاتفاقية كما تكفل ذلك اتفاقية فيينا لسنة 1969 المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، والتي تنص على أنه في حالة تضرر أمن دولة ما القومي يحق لها أن تراجع الاتفاقية أو تجمدها تجميدا جزئيا أو كليا، مشيرًا إلى أن مصر هددت بذلك من خلال التهديد بتقليل التمثيل الدبلوماسي.من جهته، قال المحلل السياسي جمال رائف، إنه يجب التثبت مما تقوله إسرائيل من سيطرتها على محور فيلادلفيا لأن مجريات الحرب يشوبها الضباب، مشيرًا إلى أن الإقليم مقبل على فوضى في ظل التهور الإسرائيلي، وأن هناك تصعيدا دبلوماسيا خشنا من القاهرة التي هددت بالانسحاب من المفاوضات.وأضاف أن الدولة المصرية قادرة وبكافة أدواتها على الحفاظ على أمنها القومي، دون تبديد طاقتها في معارك جانبية، لافتًا إلى أن الخيار العسكري ربما يكون مستبعدا في هذه المرحلة.إلى ذلك، قال هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه ما دام هناك دعم أمريكي لإسرائيل فإن إسرائيل قادرة على مواصلة الحرب، مشيرًا إلى أن المواقف الأمريكية حتى الآن تسير في اتجاه الدعم المطلق لإسرائيل وبلا حدود.وأشار جابر إلى أن احتلال فيلادلفيا لن يجر مصر إلى حرب مع إسرائيل، لافتًا إلى أن الضغوط الأمريكية من الممكن أن تلعب دورا في تهدئة الجبهة المصرية.وأضاف جابر أن صورة النصر الذي تبحث عنه إسرائيل لم يتحقق لها من احتلالها محور صلاح الدين، ولم تحقق إسرائيل حتى الآن تحقيق أي منجز أو أي هدف معلن من هذه الحرب رغم كل المجازر.
https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سيطرته-العملياتية-الكاملة-على-محور-فيلادلفيا-عند-الحدود-بين-غزة-ومصر-1089322208.html
https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-سيطرنا-على-محور-فيلادلفيا-وعثرنا-على-منصات-صواريخ-وبنى-تحتية-عسكرية-لـحماس-1089324395.html
مصر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_281:0:2522:1681_1920x0_80_0_0_31e76933aa590d0ae8f13e8d84329ba4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
الأخبار, العالم العربي, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

خبراء: الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري

12:18 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
حصري
قال خبراء عسكريون واستراتيجيون إنه على الرغم من الضبابية التي تشوب مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن إعلان إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، يعد تهديدا للأمن القومي المصري.
أكد محمد عبد الواحد، الخبير العسكري والاستراتيجي، لوكالة "سبوتنيك"، إن مصر ترفض بشكل قاطع احتلال محور صلاح الدين لما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمنها القومي وتهديد لاتفاقية كامب ديفيد وملحقها الأمني.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر
أمس, 17:57 GMT
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا، يعزز أيضا سيناريو التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين عبر مصر، وهو أمر مرفوض أيضا من قبل مصر.
وأشار عبد الواحد إلى أن هناك في اتفاقية السلام بين البلدين آلية تسمى الآلية النشطة، وتعني أنه بالتفاهم بين الدولتين يمكن تحريك بعض القوات أو زيادتها حسب حاجة أمنها القومي وهو ما حدث مع مصر عقب أحداث 2011 .
ولفت عبد الواحد إلى أن ما يحدث الآن من احتلال لمحور فيلادلفيا لا ينطبق عليه هذه الآلية، لأن إسرائيل لم تنسق مع مصر كما يدّعي بذلك الجانب الإسرائيلي.
وقال إن هذه التطورات تستدعي سيناريو تجميد الاتفاقية كما تكفل ذلك اتفاقية فيينا لسنة 1969 المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، والتي تنص على أنه في حالة تضرر أمن دولة ما القومي يحق لها أن تراجع الاتفاقية أو تجمدها تجميدا جزئيا أو كليا، مشيرًا إلى أن مصر هددت بذلك من خلال التهديد بتقليل التمثيل الدبلوماسي.
من جهته، قال المحلل السياسي جمال رائف، إنه يجب التثبت مما تقوله إسرائيل من سيطرتها على محور فيلادلفيا لأن مجريات الحرب يشوبها الضباب، مشيرًا إلى أن الإقليم مقبل على فوضى في ظل التهور الإسرائيلي، وأن هناك تصعيدا دبلوماسيا خشنا من القاهرة التي هددت بالانسحاب من المفاوضات.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات صواريخ وبنى تحتية عسكرية لـ"حماس" في محور فيلادلفيا
أمس, 19:00 GMT
وأضاف أن الدولة المصرية قادرة وبكافة أدواتها على الحفاظ على أمنها القومي، دون تبديد طاقتها في معارك جانبية، لافتًا إلى أن الخيار العسكري ربما يكون مستبعدا في هذه المرحلة.
إلى ذلك، قال هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه ما دام هناك دعم أمريكي لإسرائيل فإن إسرائيل قادرة على مواصلة الحرب، مشيرًا إلى أن المواقف الأمريكية حتى الآن تسير في اتجاه الدعم المطلق لإسرائيل وبلا حدود.
وأشار جابر إلى أن احتلال فيلادلفيا لن يجر مصر إلى حرب مع إسرائيل، لافتًا إلى أن الضغوط الأمريكية من الممكن أن تلعب دورا في تهدئة الجبهة المصرية.
وأضاف جابر أن صورة النصر الذي تبحث عنه إسرائيل لم يتحقق لها من احتلالها محور صلاح الدين، ولم تحقق إسرائيل حتى الآن تحقيق أي منجز أو أي هدف معلن من هذه الحرب رغم كل المجازر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:18 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала