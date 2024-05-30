https://sarabic.ae/20240530/خبراء-الاحتلال-الإسرائيلي-لمحور-فيلادلفيا-تهديد-للأمن-القومي-المصري-1089349453.html

خبراء: الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري

خبراء: الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري

سبوتنيك عربي

قال خبراء عسكريون واستراتيجيون إنه على الرغم من الضبابية التي تشوب مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن إعلان إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T12:18+0000

2024-05-30T12:18+0000

2024-05-30T12:18+0000

الأخبار

العالم العربي

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_545bf0bca86c4b17d1d7638935266679.jpg

أكد محمد عبد الواحد، الخبير العسكري والاستراتيجي، لوكالة "سبوتنيك"، إن مصر ترفض بشكل قاطع احتلال محور صلاح الدين لما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمنها القومي وتهديد لاتفاقية كامب ديفيد وملحقها الأمني.وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا، يعزز أيضا سيناريو التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين عبر مصر، وهو أمر مرفوض أيضا من قبل مصر.وأشار عبد الواحد إلى أن هناك في اتفاقية السلام بين البلدين آلية تسمى الآلية النشطة، وتعني أنه بالتفاهم بين الدولتين يمكن تحريك بعض القوات أو زيادتها حسب حاجة أمنها القومي وهو ما حدث مع مصر عقب أحداث 2011 .ولفت عبد الواحد إلى أن ما يحدث الآن من احتلال لمحور فيلادلفيا لا ينطبق عليه هذه الآلية، لأن إسرائيل لم تنسق مع مصر كما يدّعي بذلك الجانب الإسرائيلي.وقال إن هذه التطورات تستدعي سيناريو تجميد الاتفاقية كما تكفل ذلك اتفاقية فيينا لسنة 1969 المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، والتي تنص على أنه في حالة تضرر أمن دولة ما القومي يحق لها أن تراجع الاتفاقية أو تجمدها تجميدا جزئيا أو كليا، مشيرًا إلى أن مصر هددت بذلك من خلال التهديد بتقليل التمثيل الدبلوماسي.من جهته، قال المحلل السياسي جمال رائف، إنه يجب التثبت مما تقوله إسرائيل من سيطرتها على محور فيلادلفيا لأن مجريات الحرب يشوبها الضباب، مشيرًا إلى أن الإقليم مقبل على فوضى في ظل التهور الإسرائيلي، وأن هناك تصعيدا دبلوماسيا خشنا من القاهرة التي هددت بالانسحاب من المفاوضات.وأضاف أن الدولة المصرية قادرة وبكافة أدواتها على الحفاظ على أمنها القومي، دون تبديد طاقتها في معارك جانبية، لافتًا إلى أن الخيار العسكري ربما يكون مستبعدا في هذه المرحلة.إلى ذلك، قال هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه ما دام هناك دعم أمريكي لإسرائيل فإن إسرائيل قادرة على مواصلة الحرب، مشيرًا إلى أن المواقف الأمريكية حتى الآن تسير في اتجاه الدعم المطلق لإسرائيل وبلا حدود.وأشار جابر إلى أن احتلال فيلادلفيا لن يجر مصر إلى حرب مع إسرائيل، لافتًا إلى أن الضغوط الأمريكية من الممكن أن تلعب دورا في تهدئة الجبهة المصرية.وأضاف جابر أن صورة النصر الذي تبحث عنه إسرائيل لم يتحقق لها من احتلالها محور صلاح الدين، ولم تحقق إسرائيل حتى الآن تحقيق أي منجز أو أي هدف معلن من هذه الحرب رغم كل المجازر.

https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سيطرته-العملياتية-الكاملة-على-محور-فيلادلفيا-عند-الحدود-بين-غزة-ومصر-1089322208.html

https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-سيطرنا-على-محور-فيلادلفيا-وعثرنا-على-منصات-صواريخ-وبنى-تحتية-عسكرية-لـحماس-1089324395.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة