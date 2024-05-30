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مساحة حرة
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29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20240530/ضابط-أمريكي-على-الجيش-الأوكراني-قريبا-اتخاذ-خيار-صعب-1089369353.html
ضابط أمريكي: على الجيش الأوكراني قريبا اتخاذ "خيار صعب"
ضابط أمريكي: على الجيش الأوكراني قريبا اتخاذ "خيار صعب"
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الروسية تتمتع بميزة مطلقة على القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع العسكري في... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T20:02+0000
2024-05-30T20:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة: "ستأتي بالتأكيد نقطة تحول عندما يدرك الجيش الأوكراني أن كل شيء قد ضاع، وسيتعين عليهم اتخاذ قرار، إما اتباع زيلينسكي إلى الجحيم، أو محاولة إزاحته من السلطة وإنقاذ ما تبقى من أوكرانيا".وأوضح ريتر أن زيلينسكي سيستمر في حكم البلاد لبعض الوقت، ولكن فقط طالما كانت الولايات المتحدة مهتمة بذلك.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة أن أوكرانيا يقودها أشخاص لا يسترشدون بمصالح سكان البلاد، بل بأسياد الغرب، الذين يهدفون إلى مواصلة الصراع مع موسكو في كييف.وتهدفالعملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتناوأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089344876.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: على الجيش الأوكراني قريبا اتخاذ "خيار صعب"

20:02 GMT 30.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الروسية تتمتع بميزة مطلقة على القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع العسكري في أوكرانيا، وقريباً سيتعين على الجيش الأوكراني اتخاذ خيار صعب.
وقال ريتر خلال مقابلة: "ستأتي بالتأكيد نقطة تحول عندما يدرك الجيش الأوكراني أن كل شيء قد ضاع، وسيتعين عليهم اتخاذ قرار، إما اتباع زيلينسكي إلى الجحيم، أو محاولة إزاحته من السلطة وإنقاذ ما تبقى من أوكرانيا".
وأوضح ريتر أن زيلينسكي سيستمر في حكم البلاد لبعض الوقت، ولكن فقط طالما كانت الولايات المتحدة مهتمة بذلك.
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
11:00 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة أن أوكرانيا يقودها أشخاص لا يسترشدون بمصالح سكان البلاد، بل بأسياد الغرب، الذين يهدفون إلى مواصلة الصراع مع موسكو في كييف.
وتهدفالعملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور21:27 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور15:18 GMT
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