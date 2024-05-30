لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/لافروف-تزايد-عدد-الدول-التي-تعترف-بفلسطين-يدل-على-الرغبة-في-حل-المشكلة-سريعا-1089366381.html
لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا
لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامي موقف العالم المؤيد للحل المبكر للمشكلة الفلسطينية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T18:10+0000
2024-05-30T18:10+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
جاء ذلك في رسالة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، جاء فيها: "الترويج لمختلف مفاهيم السلام وتوسيع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشير إلى تعزيز موقف الأغلبية العالمية لصالح التوصل إلى حل عادل مبكر للمشكلة الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".وذكر البيان أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف إنهاء إراقة الدماء في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتطبيع الشامل للوضع في الشرق الأوسط".وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240530/سلوفينيا-تقرر-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1089355158.html
https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا

18:10 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامي موقف العالم المؤيد للحل المبكر للمشكلة الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، جاء فيها: "الترويج لمختلف مفاهيم السلام وتوسيع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشير إلى تعزيز موقف الأغلبية العالمية لصالح التوصل إلى حل عادل مبكر للمشكلة الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".

وأكد لافروف خلال اللقاء استمرارية وثبات خط السياسة الخارجية الروسية تجاه التنمية الشاملة للشراكات والتعاون متبادل المنفعة مع الدول العربية.

علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
14:43 GMT
وذكر البيان أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف إنهاء إراقة الدماء في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتطبيع الشامل للوضع في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".

وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".
أحد عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس يضع قذيفة خلف دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟
22 مايو, 08:54 GMT

وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا علنا ​​عن خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала