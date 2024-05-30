https://sarabic.ae/20240530/لافروف-تزايد-عدد-الدول-التي-تعترف-بفلسطين-يدل-على-الرغبة-في-حل-المشكلة-سريعا-1089366381.html
لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا
لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامي موقف العالم المؤيد للحل المبكر للمشكلة الفلسطينية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T18:10+0000
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جاء ذلك في رسالة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، جاء فيها: "الترويج لمختلف مفاهيم السلام وتوسيع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشير إلى تعزيز موقف الأغلبية العالمية لصالح التوصل إلى حل عادل مبكر للمشكلة الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".وذكر البيان أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف إنهاء إراقة الدماء في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتطبيع الشامل للوضع في الشرق الأوسط".وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240530/سلوفينيا-تقرر-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1089355158.html
https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في حل المشكلة سريعا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامي موقف العالم المؤيد للحل المبكر للمشكلة الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، جاء فيها: "الترويج لمختلف مفاهيم السلام وتوسيع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشير إلى تعزيز موقف الأغلبية العالمية لصالح التوصل إلى حل عادل مبكر للمشكلة الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".
وأكد لافروف خلال اللقاء استمرارية وثبات خط السياسة الخارجية الروسية تجاه التنمية الشاملة للشراكات والتعاون متبادل المنفعة مع الدول العربية.
وذكر البيان أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف إنهاء إراقة الدماء في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتطبيع الشامل للوضع في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".
وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين
".
وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا علنا عن خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا
، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.