https://sarabic.ae/20240530/لافروف-موسكو-وبكين-تهدفان-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-وليس-موجها-ضد-دول-ثالثة-1089332199.html

لافروف: موسكو وبكين تهدفان لتعزيز التعاون الدفاعي وليس موجها ضد دول ثالثة

لافروف: موسكو وبكين تهدفان لتعزيز التعاون الدفاعي وليس موجها ضد دول ثالثة

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا والصين تتفقان على أهمية زيادة التعاون الدفاعي، ليس فقط على أساس ثنائي، ولكن أيضًا في صيغ... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T05:07+0000

2024-05-30T05:07+0000

2024-05-30T05:07+0000

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وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يقوم التعاون العسكري مع الصين على مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، ويهدف التعاون الروسي الصيني إلى تعزيز الأمن الدولي، ويتم تنفيذه وفقاً لقواعد القانون الدولي".وتابع: "نحن نتشارك الرأي حول أهمية زيادة التعاون الدفاعي ليس فقط على أساس ثنائي ولكن أيضًا في إطار صيغ متعددة الأطراف، وهذا التفاهم مسجل في البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب زيارة الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، إلى الصين. ومن الناحية الملموسة، نحن نتحدث عن توسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريبات القتالية وتسيير الدوريات البحرية والجوية، وتطوير قدرات الاستجابة المشتركة".ترامب يعلق على زيارة بوتين إلى الصينوكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين، في 16 مايو/ أيار الجاري، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه."بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديووتعمل موسكو وبكين على تشكيل نظام دولي عادل ومتوازن من الناحيتين السياسية والاقتصادية، يحمي الدول من العقوبات الأحادية الجانب، ومبني على أسس التعاون المتعدد الأطراف، وحماية سيادة الدول وأمنها مع التركيز على مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف.بوتين: روسيا والصين تعملان معا من أجل خلق نظام عالمي عادل

https://sarabic.ae/20240516/بوتين-روسيا-والصين-تعملان-معا-من-أجل-خلق-نظام-عالمي-عادل-1088883776.html

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