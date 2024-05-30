https://sarabic.ae/20240530/وزير-الخارجية-الروسي-الولايات-المتحدة-تصب-الزيت-على-النار-في-صراع-الشرق-الأوسط-1089331574.html

لافروف: الولايات المتحدة تصب الزيت على النار في صراع الشرق الأوسط

لافروف: الولايات المتحدة تصب الزيت على النار في صراع الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تتحدث عن التزامها بالحل العادل للمشكلة الفلسطينية، بينما في الواقع تصب الزيت على... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T03:38+0000

2024-05-30T03:38+0000

2024-05-30T05:11+0000

وزير الخارجية الروسي

أخبار الشرق الأوسط

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يواصل الأمريكيون الحديث علناً عن التزامهم بالحل العادل للمشكلة الفلسطينية، بينما في الوقت نفسه، من الناحية العملية، يصبون الزيت بسخاء على النار في المواجهة المسلحة".وأشار لافروف إلى أن "واشنطن عرقلت على مدار ستة أشهر، اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة"، وعندما أُجبر الأمريكيون، في مارس/(آذار الماضي) من هذا العام، على التحفظ عن التصويت، وافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، وقال المندوب الأمريكي، دون أدنى حرج، إن وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240516/روسيا-تدعم-جهود-الشركاء-العرب-من-أجل-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1088899178.html

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وزير الخارجية الروسي, أخبار الشرق الأوسط, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة