https://sarabic.ae/20240530/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-إلى-التركيز-على-4-مهام-رئيسية-بين-بلاده-والدول-العربية-1089369001.html
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى التركيز على 4 مهام رئيسية بين بلاده والدول العربية
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى التركيز على 4 مهام رئيسية بين بلاده والدول العربية
سبوتنيك عربي
ترأس وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية والتعاون الموريتاني والموريتانيين في الخارج، ومحمد سالم ولد مرزوق، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري العاشر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T19:50+0000
2024-05-30T19:50+0000
2024-05-30T19:50+0000
الصين
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1e/1089368844_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_22ddf8c2dc12e4b931120bd88a5d4385.jpg
وحضر الاجتماع وزراء الخارجية وممثلو الدول العربية، الذين شاركوا في تبادلات متعمقة حول تسريع بناء مجتمع مصير مشترك صيني - عربي موجه نحو العصر الجديد، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأشار وانغ إلى أنه "منذ القمة الأولى بين الصين والدول العربية، تم تحقيق تقدم كبير في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية، وقد دخلت العلاقات بين الصين والدول العربية أفضل فتراتها في التاريخ".ومن أجل التنفيذ الجاد للتوافق الذي توصل إليه رؤساء دول الصين والدول العربية ونتائج الاجتماع، فقد شدد وانغ على أن الجانبين بحاجة إلى التركيز على 4 مهام رئيسية، هي:وأكدت كافة الأطراف الحاضرة للاجتماع، إن الدول العربية والصين بينهما مبادئ وأفكار مشتركة، وقدمت مقترحات مشتركة، وكان الاحترام المتبادل والصداقة المخلصة والتعاون متبادل المنفعة، هي دائما المواضيع الرئيسية للعلاقات بين الدول العربية والصين.وأضافت أن الدول العربية مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين لتحقيق ثقة استراتيجية متبادلة أعمق، ومنافع متبادلة عالية الجودة، ومستويات أعلى من الشمولية والتعلم المتبادل.وأصدر الاجتماع إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للأعوام 2024 - 2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، كما وقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20240516/شي-جين-بينغ-بمناسبة-قمة-البحرين-العلاقات-الصينية-العربية-الحالية-تمر-بأفضل-فترة-في-التاريخ-1088905788.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1e/1089368844_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c26ddc31637962cca594fc9bb84038ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصين, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى التركيز على 4 مهام رئيسية بين بلاده والدول العربية
ترأس وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية والتعاون الموريتاني والموريتانيين في الخارج، ومحمد سالم ولد مرزوق، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين.
وحضر الاجتماع وزراء الخارجية وممثلو الدول العربية، الذين شاركوا في تبادلات متعمقة حول تسريع بناء مجتمع مصير مشترك صيني - عربي موجه نحو العصر الجديد، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وأشار وانغ إلى أنه "منذ القمة الأولى بين الصين والدول العربية، تم تحقيق تقدم كبير في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية، وقد دخلت العلاقات بين الصين والدول العربية أفضل فتراتها في التاريخ".
ومن أجل التنفيذ الجاد للتوافق الذي توصل إليه رؤساء دول الصين والدول العربية ونتائج الاجتماع، فقد شدد وانغ على أن الجانبين بحاجة إلى التركيز على 4 مهام رئيسية، هي:
تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودعم المصالح الأساسية لبعضهما بعضا بقوة.
تعميق التعاون العملي وتعزيز المنفعة المتبادلة على مستوى أعلى.
تعزيز التنسيق الدولي والعمل معا للحفاظ على الاتجاه الصحيح للحوكمة العالمية.
تعزيز بناء المنتدى وفتح آفاق مشرقة لمجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية.
وأكدت كافة الأطراف الحاضرة للاجتماع، إن الدول العربية والصين بينهما مبادئ وأفكار مشتركة، وقدمت مقترحات مشتركة، وكان الاحترام المتبادل والصداقة المخلصة والتعاون متبادل المنفعة، هي دائما المواضيع الرئيسية للعلاقات بين الدول العربية والصين.
وأضافت أن الدول العربية مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين لتحقيق ثقة استراتيجية متبادلة أعمق، ومنافع متبادلة عالية الجودة، ومستويات أعلى من الشمولية والتعلم المتبادل.
وأصدر الاجتماع إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للأعوام 2024 - 2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية
، كما وقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.