https://sarabic.ae/20240531/عار-على-الدستور-جدل-في-أمريكا-بسبب-الحكم-بإدانة-ترامب-1089375897.html
"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب
"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب
سبوتنيك عربي
وصف السيناتور الأمريكي، جيمس ديفيد فانس، لائحة الاتهام في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة تزوير السجلات التجارية بأنها "عار على... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T07:46+0000
2024-05-31T07:46+0000
2024-05-31T07:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب السيناتور الأمريكي عبر صفحته الرسمية علىمنصة "إكس": "هذا القرار عار على سيادة القانون والدستور الأمريكي. لقد لفّق الديمقراطيون جناية من أجل مهاجمة ترامب، وهذه ليست عدالة، هذا تدخل في الانتخابات".وفي وقت سابق، صرح تود بلانش، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن موكله سيستأنف حكم إدانته بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجناية في محاكمته المتعلقة بتزوير سجلات تجارية.وأشار بلانش عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن "ترامب سيتقدم بطلبات بعد المحاكمة، وإذا لم ينجح ذلك، فسنستأنف في أقرب وقت ممكن، وعملية الاستئناف في نيويورك تتطلب النطق بالحكم أولاً، ثم نستأنف بعد ذلك".محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبوأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها "شكل من أشكال التدخل في الانتخابات" وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لصمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240531/محامي-ترامب-سنستأنف-حكم-الإدانة-في-أقرب-وقت-ممكن-1089372263.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب
وصف السيناتور الأمريكي، جيمس ديفيد فانس، لائحة الاتهام في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة تزوير السجلات التجارية بأنها "عار على الدستور وتدخل مباشر في الانتخابات".
وكتب السيناتور الأمريكي عبر صفحته الرسمية علىمنصة "إكس": "هذا القرار عار على سيادة القانون والدستور الأمريكي. لقد لفّق الديمقراطيون جناية من أجل مهاجمة ترامب، وهذه ليست عدالة، هذا تدخل في الانتخابات".
وفي وقت سابق، صرح تود بلانش، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن موكله سيستأنف حكم إدانته بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجناية في محاكمته المتعلقة بتزوير سجلات تجارية.
وأشار بلانش عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن "ترامب سيتقدم بطلبات بعد المحاكمة، وإذا لم ينجح ذلك، فسنستأنف في أقرب وقت ممكن، وعملية الاستئناف في نيويورك تتطلب النطق بالحكم أولاً، ثم نستأنف بعد ذلك".
وأنكر ترامب التهم الموجهة
إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها "شكل من أشكال التدخل في الانتخابات" وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير
سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لصمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.