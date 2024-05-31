"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240531/عار-على-الدستور-جدل-في-أمريكا-بسبب-الحكم-بإدانة-ترامب-1089375897.html
"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب
"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب
سبوتنيك عربي
وصف السيناتور الأمريكي، جيمس ديفيد فانس، لائحة الاتهام في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة تزوير السجلات التجارية بأنها "عار على... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T07:46+0000
2024-05-31T07:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedf44d945e600bee44a04c24d586cdf.jpg
وكتب السيناتور الأمريكي عبر صفحته الرسمية علىمنصة "إكس": "هذا القرار عار على سيادة القانون والدستور الأمريكي. لقد لفّق الديمقراطيون جناية من أجل مهاجمة ترامب، وهذه ليست عدالة، هذا تدخل في الانتخابات".وفي وقت سابق، صرح تود بلانش، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن موكله سيستأنف حكم إدانته بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجناية في محاكمته المتعلقة بتزوير سجلات تجارية.وأشار بلانش عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن "ترامب سيتقدم بطلبات بعد المحاكمة، وإذا لم ينجح ذلك، فسنستأنف في أقرب وقت ممكن، وعملية الاستئناف في نيويورك تتطلب النطق بالحكم أولاً، ثم نستأنف بعد ذلك".محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبوأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها "شكل من أشكال التدخل في الانتخابات" وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لصمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240531/محامي-ترامب-سنستأنف-حكم-الإدانة-في-أقرب-وقت-ممكن-1089372263.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4817213d3fd529c515f244536603c54e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

"عار على الدستور"... جدل في أمريكا بسبب الحكم بإدانة ترامب

07:46 GMT 31.05.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mike Stewart
تابعنا عبر
وصف السيناتور الأمريكي، جيمس ديفيد فانس، لائحة الاتهام في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة تزوير السجلات التجارية بأنها "عار على الدستور وتدخل مباشر في الانتخابات".
وكتب السيناتور الأمريكي عبر صفحته الرسمية علىمنصة "إكس": "هذا القرار عار على سيادة القانون والدستور الأمريكي. لقد لفّق الديمقراطيون جناية من أجل مهاجمة ترامب، وهذه ليست عدالة، هذا تدخل في الانتخابات".
وفي وقت سابق، صرح تود بلانش، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن موكله سيستأنف حكم إدانته بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجناية في محاكمته المتعلقة بتزوير سجلات تجارية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
محامي ترامب: سنستأنف حكم الإدانة "في أقرب وقت ممكن"
03:13 GMT
وأشار بلانش عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن "ترامب سيتقدم بطلبات بعد المحاكمة، وإذا لم ينجح ذلك، فسنستأنف في أقرب وقت ممكن، وعملية الاستئناف في نيويورك تتطلب النطق بالحكم أولاً، ثم نستأنف بعد ذلك".
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها "شكل من أشكال التدخل في الانتخابات" وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لصمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مصر تنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن إعادة فتح معبر رفح.. صور06:50 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала