https://sarabic.ae/20240601/الأونروا-مقتل-نازحين-بينهم-أطفال-أثناء-لجوئهم-إلى-مدارس-الوكالة-المحاصرة-في-جباليا--1089404646.html

الأونروا: مقتل نازحين بينهم أطفال أثناء لجوئهم إلى مدارس الوكالة المحاصرة في جباليا

الأونروا: مقتل نازحين بينهم أطفال أثناء لجوئهم إلى مدارس الوكالة المحاصرة في جباليا

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، عن "تدمير وتضرر أكثر من 170 منشأة تابعة للوكالة في مختلف أنحاء ‌قطاع... 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T08:27+0000

2024-06-01T08:27+0000

2024-06-01T08:27+0000

طوفان الأقصى

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

منظمة الأونروا

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وقالت الأونروا، في بيان لها، إن "‏القوات الإسرائيلية أُضرمت النار في خيام النازحين بمدرسة تابعة للوكالة في مخيم جباليا"، مشيرا إلى مقتل نازحين منهم أطفال أثناء لجوئهم إلى المدارس التابعة للأونروا التي حاصرتها الدبابات الإسرائيلية في المخيم.وفي وقت سابق، قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.وأكدت "حماس" في بيان، أمس الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين". وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.

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سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا