مقترح وقف الحرب في غزة.. ما الدوافع الأمريكية وإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تتهم الحكومة الإسرائيلية بالكذب بشأن وجود أنفاق على حدود غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240601/مقترح-وقف-الحرب-في-غزة-ما-الدوافع-الأمريكية-وإمكانية-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-1089414182.html
مقترح وقف الحرب في غزة.. ما الدوافع الأمريكية وإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار؟
مقترح وقف الحرب في غزة.. ما الدوافع الأمريكية وإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار؟
سبوتنيك عربي
في خطوة اعتبرها المراقبون تطورا إيجابيا، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T15:10+0000
2024-06-01T15:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089398493_0:20:1349:779_1920x0_80_0_0_32f7a002d0eb7cd2fa81bf0944342564.jpg
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق "إطلاق جميع المحتجزين الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات، فتنص على "إعادة إعمار قطاع غزة".وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي لإعلان المقترح، وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يسهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.تطور إيجابياعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، أن "مقترح بايدن يعكس تطورا إيجابيا في الموقف الأمريكي، وتحولا كبيرًا، يعود لأسباب عدة، أبرزها الحراك الطلاببي والشعبي داخل أمريكا، وكلما زاد الحراك كلما زاد هذا التحول".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كما أن قرب الانتخابات الأمريكية، جعلت من بايدن معني بأن تنتهي هذه الحرب، حتى يستطيع أن يحشد أكبر كم من الأصوات لمنافسة ترامب في هذه الانتخابات، مع إعطاء استطلاعات الرأي تقدما لصالح ترامب".ويرى أنه "من المبكر أن نقول أين تفضي هذه المبادرة، حتى الآن لم تستلم المبادرة النص بشكل رسمي حتى يمكن إعطاء موقفا، والأمر يحتاج لقراءة بين السطور والتفاصيل، لكن حديث بايدن يعد تطورا إيجابيا".ضغوط أمريكيةقال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، إن "إدارة بايدن تحاول الضغط على نتنياهو لإيجاد إجابة حول اليوم التالي للحرب على غزة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرؤية الأمريكية بشأن عقد اتفاق إقليمي يبدأ من قطاع غزة وينتهي في الرياض بعقد اتفاق تطبيع، تتعارض مع مشروع بنيامين نتنياهو وحكومته بعد 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأوضح أن "بايدن يجب أن يوافق على مطالب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المتعلقة باتفاقية دفاعية بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، وتوريد أسلحة متطورة وتطوير برنامج نووي مدني في المملكة".ومضى قائلا أن "مقترح بايدن مع استمرار دخول رفح وحال انتهى منها نتنياهو سيجد نفسه غارقاً في وحل غزة أكثر بلا إنجازات تذكر، في وقت لم يجن من هذه الحرب أي رصيد جديد يضاف على صعيد تحقيق أهداف الحرب سوى تكرار نموذج القتل والإبادة والدمار، كما اجتياح خان يونس ومن قبلها غزة وشماليها".واستطرد: "يُعاد الحديث مجددا عن طرح مسودة جديدة لتحريك ملف التفاوض مع حماس، وهو ما يفسر بأنه لا خيارات أمام نتنياهو سوى العودة إلى مسار إبرام صفقة تبادل للأسرى مع "حماس".وقالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.وأكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".وتوالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240601/بعد-مقترح-بايدن-إيران-وقطر-تبحثان-الوضع-في-غزة-1089401304.html
https://sarabic.ae/20240531/بايدن-إسرائيل-قدمت-مقترحا-مع-خارطة-طريق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1089397228.html
https://sarabic.ae/20240601/الجهاد-الإسلامي-تعتزم-النظر-في-مقترح-بايدن-واتخاذ-موقف-يضمن-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-1089406305.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089398493_150:0:1349:899_1920x0_80_0_0_5bb932aae8417e02cd9d122f5af85b95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

مقترح وقف الحرب في غزة.. ما الدوافع الأمريكية وإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار؟

15:10 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
حصري
في خطوة اعتبرها المراقبون تطورا إيجابيا، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق "إطلاق جميع المحتجزين الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".
أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات، فتنص على "إعادة إعمار قطاع غزة".
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي لإعلان المقترح، وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يسهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة
04:24 GMT
تطور إيجابي
اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، أن "مقترح بايدن يعكس تطورا إيجابيا في الموقف الأمريكي، وتحولا كبيرًا، يعود لأسباب عدة، أبرزها الحراك الطلاببي والشعبي داخل أمريكا، وكلما زاد الحراك كلما زاد هذا التحول".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كما أن قرب الانتخابات الأمريكية، جعلت من بايدن معني بأن تنتهي هذه الحرب، حتى يستطيع أن يحشد أكبر كم من الأصوات لمنافسة ترامب في هذه الانتخابات، مع إعطاء استطلاعات الرأي تقدما لصالح ترامب".
أما السبب الثالث لهذا التحول، وفقا للدجني، فإنه "يأتي في ظل إدراك بايدن وواشنطن أن فكرة القضاء على "حماس" غير قابلة للتحقق، وأن الميدان وتقديرات المخابرات تؤكد هذا، لذلك حاول بايدن إنقاذ إسرائيل من نفسها في وقف هذه الحرب، في ظل تراجع مكانة إسرائيل على المستوى العالمي، وأزمتها الأمنية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، وما يتعلق بالإبادة الجماعية، وما يمكن أن تلاقيه إسرائيل من محاكمات دولية".
ويرى أنه "من المبكر أن نقول أين تفضي هذه المبادرة، حتى الآن لم تستلم المبادرة النص بشكل رسمي حتى يمكن إعطاء موقفا، والأمر يحتاج لقراءة بين السطور والتفاصيل، لكن حديث بايدن يعد تطورا إيجابيا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
أمس, 18:38 GMT
ضغوط أمريكية
قال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، إن "إدارة بايدن تحاول الضغط على نتنياهو لإيجاد إجابة حول اليوم التالي للحرب على غزة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرؤية الأمريكية بشأن عقد اتفاق إقليمي يبدأ من قطاع غزة وينتهي في الرياض بعقد اتفاق تطبيع، تتعارض مع مشروع بنيامين نتنياهو وحكومته بعد 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وتابع الغريب مؤكدا أن "بايدن يسابق الزمن لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في الأسابيع المقبلة، وذلك قبل أن تدخل حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية مرحلتها النهائية، إذ يجب التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل في أبعد تقدير، أي قبل مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيحصل خلاله ترامب على الترشح رسميا كمرشح للحزب".
وأوضح أن "بايدن يجب أن يوافق على مطالب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المتعلقة باتفاقية دفاعية بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، وتوريد أسلحة متطورة وتطوير برنامج نووي مدني في المملكة".
ومضى قائلا أن "مقترح بايدن مع استمرار دخول رفح وحال انتهى منها نتنياهو سيجد نفسه غارقاً في وحل غزة أكثر بلا إنجازات تذكر، في وقت لم يجن من هذه الحرب أي رصيد جديد يضاف على صعيد تحقيق أهداف الحرب سوى تكرار نموذج القتل والإبادة والدمار، كما اجتياح خان يونس ومن قبلها غزة وشماليها".
واستطرد: "يُعاد الحديث مجددا عن طرح مسودة جديدة لتحريك ملف التفاوض مع حماس، وهو ما يفسر بأنه لا خيارات أمام نتنياهو سوى العودة إلى مسار إبرام صفقة تبادل للأسرى مع "حماس".
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
"الجهاد الإسلامي" تعتزم النظر في مقترح بايدن واتخاذ موقف يضمن انسحاب إسرائيل من غزة
10:36 GMT
وقالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.
وأكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".
وتوالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تؤكد عدم فتح معبر رفح حال بقاء إسرائيل على الجانب الآخر منه13:19 GMTВоеннослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:12 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحرب05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала