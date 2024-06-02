https://sarabic.ae/20240602/إيران-تستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-احتجاجا-على-اتهامها-باستهداف-مصالح-إسرائيل-في-بلاده-1089425672.html

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على اتهامها باستهداف مصالح إسرائيل في بلاده

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على اتهامها باستهداف مصالح إسرائيل في بلاده

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه الاحتجاج على اتهامات "مغرضة ولا أساس لها" وجهتها... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T07:06+0000

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وكانت الاستخبارات السويدية قد وجهت اتهامات لإيران مفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية". وأوضحت أن ذلك يأتي "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإيرانية".فيما ذكرت وكالة "مهر" أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي احتجاج إيران ورفضها لهذه التصريحات المبنية على معلومات خاطئة وبتأثير من إسرائيل.وأوضحت الخارجية للدبلوماسي السويدي أن نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة يظهر نية بعض الأطراف تقويض العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين.وأكدت أنها تتوقع من المسؤولين السويديين التزام المزيد من اليقظة تجاه المعلومات المشبوهة.وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات باستهداف مصالحهما خارج أراضيهما، وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها إثر قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ورد إيران في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ثم وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من منشآت نووية.

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