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إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على اتهامها باستهداف مصالح إسرائيل في بلاده
إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على اتهامها باستهداف مصالح إسرائيل في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه الاحتجاج على اتهامات "مغرضة ولا أساس لها" وجهتها... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T07:06+0000
2024-06-02T07:11+0000
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وكانت الاستخبارات السويدية قد وجهت اتهامات لإيران مفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية". وأوضحت أن ذلك يأتي "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإيرانية".فيما ذكرت وكالة "مهر" أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي احتجاج إيران ورفضها لهذه التصريحات المبنية على معلومات خاطئة وبتأثير من إسرائيل.وأوضحت الخارجية للدبلوماسي السويدي أن نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة يظهر نية بعض الأطراف تقويض العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين.وأكدت أنها تتوقع من المسؤولين السويديين التزام المزيد من اليقظة تجاه المعلومات المشبوهة.وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات باستهداف مصالحهما خارج أراضيهما، وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها إثر قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ورد إيران في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ثم وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من منشآت نووية.
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الموساد-يحذر-من-هجمات-إرهابية-في-أوروبا-ويزعم-أن-إيران-تروج-لها-1089349311.html
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إيران, أخبار إيران, السويد, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على اتهامها باستهداف مصالح إسرائيل في بلاده

07:06 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 07:11 GMT 02.06.2024)
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه الاحتجاج على اتهامات "مغرضة ولا أساس لها" وجهتها ستوكهولم لطهران.
وكانت الاستخبارات السويدية قد وجهت اتهامات لإيران مفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية".
وأوضحت أن ذلك يأتي "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإيرانية".
الشرطة الفرنسية أمام برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
إعلام: "الموساد" يحذر من "هجمات إرهابية" في أوروبا ويزعم أن إيران تروج لها
30 مايو, 12:16 GMT
فيما ذكرت وكالة "مهر" أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي احتجاج إيران ورفضها لهذه التصريحات المبنية على معلومات خاطئة وبتأثير من إسرائيل.
وأوضحت الخارجية للدبلوماسي السويدي أن نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة يظهر نية بعض الأطراف تقويض العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين.
وأكدت أنها تتوقع من المسؤولين السويديين التزام المزيد من اليقظة تجاه المعلومات المشبوهة.
وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات باستهداف مصالحهما خارج أراضيهما، وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها إثر قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ورد إيران في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ثم وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من منشآت نووية.
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