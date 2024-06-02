https://sarabic.ae/20240602/طيران-الجيش-العراقي-يدمر-زورقا-ودراجة-نارية-لـداعش-في-محافظة-ديالى-1089432349.html
طيران الجيش العراقي يدمر زورقا ودراجة نارية لـ"داعش" في محافظة ديالى
طيران الجيش العراقي يدمر زورقا ودراجة نارية لـ"داعش" في محافظة ديالى
سبوتنيك عربي
تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم الأحد، من تدمير زورق ودراجة نارية ومولد كهرباء لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T13:05+0000
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وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا أوضحت فيه أن تدمير الدراجة النارية والزورق أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى، حسبما نقلت "السومرية نيوز".وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".وكانت قد ذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".من جهتها، أفادت قناة "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
طيران الجيش العراقي يدمر زورقا ودراجة نارية لـ"داعش" في محافظة ديالى
تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم الأحد، من تدمير زورق ودراجة نارية ومولد كهرباء لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا أوضحت فيه أن تدمير الدراجة النارية والزورق أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى، حسبما نقلت
"السومرية نيوز".
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".
وكانت قد ذكرت الوزارة، في بيان لها
، أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".
من جهتها، أفادت قناة
"السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية
للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.