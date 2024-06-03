https://sarabic.ae/20240603/البيت-الأبيض-أمريكا-مستعدة-للتباحث-مع-أوكرانيا-حول-توسيع-جغرافية-الضربات-على-روسيا-1089473903.html

البيت الأبيض: أمريكا مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات على روسيا

البيت الأبيض: أمريكا مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات على روسيا

سبوتنيك عربي

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات ضد روسيا. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T16:38+0000

2024-06-03T16:38+0000

2024-06-03T16:38+0000

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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".وأشار كيربي إلى أن واشنطن ستواصل تعديل الدعم مع "تطور" الوضع في ساحة المعركة.وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية

https://sarabic.ae/20240531/-الكرملين-البحث-عن-سبل-لحل-الصراع-الأوكراني-دون-روسيا-أمر-غير-مجد-1089383902.html

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