https://sarabic.ae/20240603/مقتل-مستشار-في-الحرس-الثوري-الإيراني-إثر-العدوان-الإسرائيلي-الذي-استهدف-سوريا-1089477964.html

مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سوريا

مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سوريا

سبوتنيك عربي

قتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني،سعيد آبيار، في سوريا، خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة حلب الليلة الماضية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T17:47+0000

2024-06-03T17:47+0000

2024-06-03T17:47+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "آبيار أحد مستشاري قوات حرس الثورة في سوريا، استشهد خلال العدوان الجوي الذي شنته مقاتلات الكيان الصهيوني على مدينة حلب الليلة الماضية"، دون المزيد من التفاصيل.وأفادت وزارة الدفاع السورية، ليل الأحد/الإثنين، أن عددا من الأشخاص قتل في اعتداء جوي إسرائيلي على مواقع في محيط حلب.وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "حوالي الساعة (20: 00) بعد منتصف ليل اليوم الإثنين، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب".وأضافت الدفاع السورية: "أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، أكد مراسل "سبوتنيك"، أن الغارات أصابت بشكل مباشر معمل لصهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.‎والأربعاء الماضي أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.وأدى العدوان إلى "مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html

https://sarabic.ae/20240529/الدفاع-السورية-مقتل-طفلة-وإصابة-10-مدنيين-بهجوم-جوي-إسرائيلي-على-مدينة-بانياس-غربي-سوريا--1089329757.html

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