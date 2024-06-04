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"إبادة"... سياسي فرنسي يعلق على فيديو عراك بين مواطنين أوكرانيين وجنود... فيديو
"إبادة"... سياسي فرنسي يعلق على فيديو عراك بين مواطنين أوكرانيين وجنود... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أنه يجب على الغرب التوقف عن دعم أوكرانيا والدعوة إلى السلام الفوري. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T08:06+0000
2024-06-04T08:09+0000
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وقال فيليبو على منصة "إكس": "فيديو مرعب لعملية اختطاف في الشارع أثناء التعبئة القسرية في (المدينة) دنيبر... سيقود إصرار الأوروبيين الأطلسيين على مواصلة هذه الحرب وتسليح وتمويل أوكرانيا... إلى الإبادة الكاملة للشعب الأوكراني!".ودعا فيليبو إلى: "السلام (في أوكرانيا ) الآن".كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاماوعلّق السياسي على مقطع فيديو من دنيبروبيتروفسك نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي. يُظهر اثنين من المفوضين العسكريين الأوكرانيين وهما يحتجزان رجلاً في الشارع ويحاولان إرساله للخدمة العسكرية.دخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار. وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتاليذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

"إبادة"... سياسي فرنسي يعلق على فيديو عراك بين مواطنين أوكرانيين وجنود... فيديو

08:06 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 08:09 GMT 04.06.2024)
© Photoمحاولة عسكريين أوكرانيين في دنيبروبيتروفسك إجبار رجل على صعود حافلة، لإرساله إلى القتال على الجبهة،
محاولة عسكريين أوكرانيين في دنيبروبيتروفسك إجبار رجل على صعود حافلة، لإرساله إلى القتال على الجبهة، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Photo
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صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أنه يجب على الغرب التوقف عن دعم أوكرانيا والدعوة إلى السلام الفوري.
وقال فيليبو على منصة "إكس": "فيديو مرعب لعملية اختطاف في الشارع أثناء التعبئة القسرية في (المدينة) دنيبر... سيقود إصرار الأوروبيين الأطلسيين على مواصلة هذه الحرب وتسليح وتمويل أوكرانيا... إلى الإبادة الكاملة للشعب الأوكراني!".

وطالب السياسي الفرنسي الغرب بوقف كل دعمه لكييف على الفور.

ودعا فيليبو إلى: "السلام (في أوكرانيا ) الآن".
كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما

وعلّق السياسي على مقطع فيديو من دنيبروبيتروفسك نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي. يُظهر اثنين من المفوضين العسكريين الأوكرانيين وهما يحتجزان رجلاً في الشارع ويحاولان إرساله للخدمة العسكرية.
دخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار. وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتال
يذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكريةبتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
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