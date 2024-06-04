"إبادة"... سياسي فرنسي يعلق على فيديو عراك بين مواطنين أوكرانيين وجنود... فيديو
08:06 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 08:09 GMT 04.06.2024)
© Photoمحاولة عسكريين أوكرانيين في دنيبروبيتروفسك إجبار رجل على صعود حافلة، لإرساله إلى القتال على الجبهة،
© Photo
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أنه يجب على الغرب التوقف عن دعم أوكرانيا والدعوة إلى السلام الفوري.
وقال فيليبو على منصة "إكس": "فيديو مرعب لعملية اختطاف في الشارع أثناء التعبئة القسرية في (المدينة) دنيبر... سيقود إصرار الأوروبيين الأطلسيين على مواصلة هذه الحرب وتسليح وتمويل أوكرانيا... إلى الإبادة الكاملة للشعب الأوكراني!".
وطالب السياسي الفرنسي الغرب بوقف كل دعمه لكييف على الفور.
ودعا فيليبو إلى: "السلام (في أوكرانيا ) الآن".
كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما
وعلّق السياسي على مقطع فيديو من دنيبروبيتروفسك نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي. يُظهر اثنين من المفوضين العسكريين الأوكرانيين وهما يحتجزان رجلاً في الشارع ويحاولان إرساله للخدمة العسكرية.
وعلّق السياسي على مقطع فيديو من دنيبروبيتروفسك نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي. يُظهر اثنين من المفوضين العسكريين الأوكرانيين وهما يحتجزان رجلاً في الشارع ويحاولان إرساله للخدمة العسكرية.
📍مقطع فيديو متداول لمحاولة عسكريين أوكرانيين في دنيبروبيتروفسك إجبار رجل على صعود حافلة، لإرساله إلى القتال على الجبهة، لكنه تمكن من الفرار. pic.twitter.com/bAhoENltqM— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 4, 2024
دخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار. وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
يذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكريةبتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.