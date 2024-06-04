https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يحدد-سببا-محتملا-لمنع-ريتر-من-السفر-إلى-روسيا-1089502438.html
الكرملين يحدد سببا محتملا لمنع ريتر من السفر إلى روسيا
الكرملين يحدد سببا محتملا لمنع ريتر من السفر إلى روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن عرقلة السلطات الأمريكية لزيارة ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إلى روسيا، قد تكون... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T11:18+0000
2024-06-04T11:18+0000
2024-06-04T11:18+0000
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وقال بيسكوف: "إذا لم يكن خاضعًا لأي قيود شخصية على الحركة حول العالم، فهذا بالطبع مظهر من مظاهر حملة مسعورة أخرى لمنع المواطنين الأمريكيين بكل الطرق الممكنة من إقامة بعض الاتصالات على الأقل مع روسيا".وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على مصادرة جواز سفر ضابط المخابرات السابق سكوت ريتر ومنعه من السفر إلى روسيا، متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟.وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" تعليقًا على ما حدث مع سكوت ريتر: "هل تم ذلك بموجب التعديل الأول أم التعديل الرابع (من الدستور الأمريكي) ؟!".وصرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر" من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/ يونيو الجاري.
https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الأمريكية-تصادر-جواز-سفر-خبير-عسكري-كان-متوجها-إلى-روسيا-1089482923.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الكرملين يحدد سببا محتملا لمنع ريتر من السفر إلى روسيا
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن عرقلة السلطات الأمريكية لزيارة ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إلى روسيا، قد تكون جزءًا من حملة لمنع الاتصالات بين الأمريكيين والروس.
وقال بيسكوف: "إذا لم يكن خاضعًا لأي قيود شخصية على الحركة حول العالم، فهذا بالطبع مظهر من مظاهر حملة مسعورة أخرى لمنع المواطنين الأمريكيين بكل الطرق الممكنة من إقامة بعض الاتصالات على الأقل مع روسيا".
ووفقا له، قد يكون سبب القيود هو حقيقة أن ريتر ضابط مخابرات سابق، ومن أجل تقييم الوضع بوضوح، عليك معرفة التفاصيل.
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على مصادرة جواز سفر ضابط المخابرات السابق سكوت ريتر ومنعه من السفر إلى روسيا، متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" تعليقًا على ما حدث مع سكوت ريتر: "هل تم ذلك بموجب التعديل الأول أم التعديل الرابع (من الدستور الأمريكي) ؟!".
وصرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر"
من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".
يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/ يونيو الجاري.