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المغرب يدعم "مقترح بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة
المغرب يدعم "مقترح بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تؤكد أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T06:03+0000
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وقالت الخارجية: "تؤكد المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضحت الخارجية أن المملكة المغربية تأمل "في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها".بايدن: إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المقترح بشأن غزة وحماس العقبة الوحيدة حالياويوم الجمعة 31 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
https://sarabic.ae/20240604/واشنطن-توزع-مشروع-قرار-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-على-مجلس-الأمن-الدولي-1089489136.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار المغرب اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار المغرب اليوم

المغرب يدعم "مقترح بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة

06:03 GMT 04.06.2024
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تؤكد أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الخارجية: "تؤكد المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "هذه المقترحات تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المدمرة".

وأوضحت الخارجية أن المملكة المغربية تأمل "في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها".
بايدن: إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المقترح بشأن غزة وحماس العقبة الوحيدة حاليا

وأشارت إلى أن المغرب "مؤمن بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية".

القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
واشنطن توزع مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة على مجلس الأمن الدولي
05:44 GMT
ويوم الجمعة 31 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.
بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
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