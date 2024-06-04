https://sarabic.ae/20240604/المغرب-يدعم-مقترح-بايدن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089489913.html

المغرب يدعم "مقترح بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة

المغرب يدعم "مقترح بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تؤكد أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T06:03+0000

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وقالت الخارجية: "تؤكد المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضحت الخارجية أن المملكة المغربية تأمل "في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها".بايدن: إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المقترح بشأن غزة وحماس العقبة الوحيدة حالياويوم الجمعة 31 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

https://sarabic.ae/20240604/واشنطن-توزع-مشروع-قرار-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-على-مجلس-الأمن-الدولي-1089489136.html

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