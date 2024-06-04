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لافروف: المدربون الغربيون في أوكرانيا هدف مشروع لروسيا
لافروف: المدربون الغربيون في أوكرانيا هدف مشروع لروسيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على إمكانية إرسال مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا، بأن هناك سببا للاعتقاد بأن هؤلاء المدربين يعملون بالفعل في... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T12:10+0000
2024-06-04T12:10+0000
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بمسألة المدربين الفرنسيين، لدي سبب للاعتقاد بأن هناك العديد من الحقائق المحددة في هذا الشأن، وهم يعملون بالفعل في أوكرانيا".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
https://sarabic.ae/20240604/لافروف-روسيا-تواصل-تعزيز-التعاون-في-المجال-العسكري-التقني-مع-الكونغو-1089503128.html
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لافروف: المدربون الغربيون في أوكرانيا هدف مشروع لروسيا

12:10 GMT 04.06.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . POOL
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أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على إمكانية إرسال مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا، بأن هناك سببا للاعتقاد بأن هؤلاء المدربين يعملون بالفعل في البلاد، وهم هدف مشروع للقوات المسلحة الروسية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بمسألة المدربين الفرنسيين، لدي سبب للاعتقاد بأن هناك العديد من الحقائق المحددة في هذا الشأن، وهم يعملون بالفعل في أوكرانيا".
وتابع: "بغض النظر عما إذا كانوا أفرادًا في القوات المسلحة الفرنسية أو مجرد مرتزقة، فإنهم يمثلون هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة".
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
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11:54 GMT
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
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