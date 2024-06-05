https://sarabic.ae/20240605/المتحدثة-السابقة-باسم-وزارة-الدفاع-الأوكرانية-على-قائمة-المطلوبين-لروسيا-1089532310.html

المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية على قائمة المطلوبين لروسيا

المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية على قائمة المطلوبين لروسيا

سبوتنيك عربي

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، العضو السابق في قوة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمريكية سارة أشتون سيريلو، على قائمة المطلوبين. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T10:41+0000

2024-06-05T10:41+0000

2024-06-05T10:41+0000

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ماريا زاخاروفا

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وفقا لوزارة الداخلية الروسية، فإن "سارة أشتون سيريلو، من مواليد 09.07.1977، مطلوبة بموجب مادة من القانون الجنائي"، ولم يتم تحديد المادة التي هي مطلوبة من أجلها وفقا لقوانين البحث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، هددت سارة أشتون سيريلو، وهي متحول جنسي، وصحفية أمريكية سابقة، الصحفيين في روسيا بأنهم سيدفعون ‏ثمن جرائمهم.‏وقالت سيريلو: "إن كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن ‏في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".من جانبه، قال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إنه لا يوجد تناقض أكبر من التناقض القائم بين هذه التصريحات الإرهابية لجيش زيلينسكي المدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وما تروجه هذه الدول حول دفاعها عن الحريات والحق في التعبير عن الرأي.وتابع الدكتور أسامة: "يمكن اعتبار ذلك التهديد بمثابة أمر عمليات لاستهداف وقتل الصحفيين الروس".يذكر أن وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أعلنت، العام الماضي، عن تعيين المتحولة جنسيا، سارة أشتون سيريلو، ‏متحدثة باسمها.‏قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلةمقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20230921/أوكرانيا-توقف-المتحدث-باسم-قوات-الدفاع-الإقليمي-المتحول-جنسيا-1081262727.html

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