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دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
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الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
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ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
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هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240605/المتحدثة-السابقة-باسم-وزارة-الدفاع-الأوكرانية-على-قائمة-المطلوبين-لروسيا-1089532310.html
المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية على قائمة المطلوبين لروسيا
المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية على قائمة المطلوبين لروسيا
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، العضو السابق في قوة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمريكية سارة أشتون سيريلو، على قائمة المطلوبين. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T10:41+0000
2024-06-05T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
ماريا زاخاروفا
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وفقا لوزارة الداخلية الروسية، فإن "سارة أشتون سيريلو، من مواليد 09.07.1977، مطلوبة بموجب مادة من القانون الجنائي"، ولم يتم تحديد المادة التي هي مطلوبة من أجلها وفقا لقوانين البحث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، هددت سارة أشتون سيريلو، وهي متحول جنسي، وصحفية أمريكية سابقة، الصحفيين في روسيا بأنهم سيدفعون ‏ثمن جرائمهم.‏وقالت سيريلو: "إن كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن ‏في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".من جانبه، قال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إنه لا يوجد تناقض أكبر من التناقض القائم بين هذه التصريحات الإرهابية لجيش زيلينسكي المدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وما تروجه هذه الدول حول دفاعها عن الحريات والحق في التعبير عن الرأي.وتابع الدكتور أسامة: "يمكن اعتبار ذلك التهديد بمثابة أمر عمليات لاستهداف وقتل الصحفيين الروس".يذكر أن وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أعلنت، العام الماضي، عن تعيين المتحولة جنسيا، سارة أشتون سيريلو، ‏متحدثة باسمها.‏قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلةمقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20230921/أوكرانيا-توقف-المتحدث-باسم-قوات-الدفاع-الإقليمي-المتحول-جنسيا-1081262727.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, ماريا زاخاروفا
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, ماريا زاخاروفا

المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية على قائمة المطلوبين لروسيا

10:41 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYالمتحدثه باسم القوات الأوكرانية، سارة أشتون سيريلو
المتحدثه باسم القوات الأوكرانية، سارة أشتون سيريلو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، العضو السابق في قوة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمريكية سارة أشتون سيريلو، على قائمة المطلوبين.
وفقا لوزارة الداخلية الروسية، فإن "سارة أشتون سيريلو، من مواليد 09.07.1977، مطلوبة بموجب مادة من القانون الجنائي"، ولم يتم تحديد المادة التي هي مطلوبة من أجلها وفقا لقوانين البحث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية.
وفي وقت سابق، هددت سارة أشتون سيريلو، وهي متحول جنسي، وصحفية أمريكية سابقة، الصحفيين في روسيا بأنهم سيدفعون ‏ثمن جرائمهم.‏
وقالت سيريلو: "إن كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن ‏في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".
سارة أشتون سيريلو، متحول جنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا توقف المتحدث باسم قوات كييف "المتحول جنسيا"
21 سبتمبر 2023, 12:55 GMT

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المقطع، قائلة: "زومبي، نهاية العالم، سنرسل هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".

من جانبه، قال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إنه لا يوجد تناقض أكبر من التناقض القائم بين هذه التصريحات الإرهابية لجيش زيلينسكي المدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وما تروجه هذه الدول حول دفاعها عن الحريات والحق في التعبير عن الرأي.
وتابع الدكتور أسامة: "يمكن اعتبار ذلك التهديد بمثابة أمر عمليات لاستهداف وقتل الصحفيين الروس".
يذكر أن وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أعلنت، العام الماضي، عن تعيين المتحولة جنسيا، سارة أشتون سيريلو، ‏متحدثة باسمها.‏
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مقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية
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