https://sarabic.ae/20240605/رجل-أعمال-إماراتي-نتطلع-لإنتاج-مشترك-مع-الشركات-الروسية-والتكنولوجيا-محور-العالم-1089548096.html
رجل أعمال إماراتي: نتطلع لإنتاج مشترك مع الشركات الروسية والتكنولوجيا محور العالم
رجل أعمال إماراتي: نتطلع لإنتاج مشترك مع الشركات الروسية والتكنولوجيا محور العالم
سبوتنيك عربي
أكد كبير رواد الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة "ليد فانتشيرس"، الإماراتي الدكتور محمد البنا، أن الاستثمار الحالي يجب أن يكون في مجالات عدة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T17:32+0000
2024-06-05T17:32+0000
2024-06-05T17:57+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا
العالم العربي
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089547939_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_f25e88af2c6ce2c51aabb85db3f91994.jpg
وقال البنا: "هذه مشاركتي الأولى في منتدى بطرسبورغ لأنني أرغب باستكشاف شغف الشركات الروسية ومجالات التعاون معها، لا سيما في مجال تكوين منتجات مشتركة".وتابع البنا: "بما أنني موظف لدى دولة الإمارات، فهدفي إمكانية عمل قصة نجاح ما بين شركتنا وشركة جميلة من روسيا نقدم إضافة في المستوى، ودولتنا عودتنا على التحدي وأن نكون رقم واحد مثلا في أطول برج، وإلى ما هنالك".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنةسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-نحتاج-للتكنولوجيا-الروسية-لضمان-الأمن-الغذائي--1089546463.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, العالم العربي, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, العالم العربي, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رجل أعمال إماراتي: نتطلع لإنتاج مشترك مع الشركات الروسية والتكنولوجيا محور العالم
17:32 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 17:57 GMT 05.06.2024)
حصري
أكد كبير رواد الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة "ليد فانتشيرس"، الإماراتي الدكتور محمد البنا، أن الاستثمار الحالي يجب أن يكون في مجالات عدة.
وقال البنا: "هذه مشاركتي الأولى في منتدى بطرسبورغ لأنني أرغب باستكشاف شغف الشركات الروسية ومجالات التعاون معها، لا سيما في مجال تكوين منتجات مشتركة".
وأضاف البنا أن "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حول الاقتصاد ونقله إلى مرحلة جديدة والأهم توعية الأفراد وتهيأتهم لاستقبال هذا الواقع التكنولوجي الجديد ودولة الإمارات رائدة في هذا المجال. العالم متجه إلى أن يصبح كل شيء مرتبط بالتكنولوجيا. هذا محور العالم".
وتابع البنا: "بما أنني موظف لدى دولة الإمارات، فهدفي إمكانية عمل قصة نجاح ما بين شركتنا وشركة جميلة من روسيا نقدم إضافة في المستوى، ودولتنا عودتنا على التحدي وأن نكون رقم واحد مثلا في أطول برج، وإلى ما هنالك".
وشدد البنا على أهمية أن "يكون أي موظف قائدا في عمله ليحقق النجاح المرجو وألا يحصر معرفته في مجال معين فقط".
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024،
في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.