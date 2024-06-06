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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240606/بايدن-قرار-واشنطن-بالسماح-بضربات-داخل-روسيا-قد-يجرها-إلى-الصراع-في-أوكرانيا--1089594532.html
بايدن: قرار واشنطن بالسماح بضربات داخل روسيا قد يجرها إلى الصراع في أوكرانيا
بايدن: قرار واشنطن بالسماح بضربات داخل روسيا قد يجرها إلى الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، أن قراره بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الموردة من الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا قد يجر الولايات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T23:36+0000
2024-06-06T23:36+0000
جو بايدن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ABC News الأمريكية عندما سُئل عن مخاطر جر الولايات المتحدة إلى الحرب مع روسيا بسبب سياسته: "من الممكن نظرياً، لكنه غير محتمل".وفي وقت سابق، قال ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد مقاطعة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية ساري المفعول".وصرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال، لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.ويشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريين) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
https://sarabic.ae/20240529/بلينكن-أمريكا-لم-تشجع-أوكرانيا-على-شن-ضربات-خارج-حدودها-1089318615.html
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جو بايدن, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بايدن: قرار واشنطن بالسماح بضربات داخل روسيا قد يجرها إلى الصراع في أوكرانيا

23:36 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، أن قراره بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الموردة من الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا قد يجر الولايات المتحدة نظرياً إلى الصراع، لكنه يعتقد أن ذلك غير محتمل.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ABC News الأمريكية عندما سُئل عن مخاطر جر الولايات المتحدة إلى الحرب مع روسيا بسبب سياسته: "من الممكن نظرياً، لكنه غير محتمل".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
بلينكن: أمريكا لم تشجع أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها
29 مايو, 16:15 GMT
وفي وقت سابق، قال ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد مقاطعة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية ساري المفعول".
وصرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال، لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد.
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
ويشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريين) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
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