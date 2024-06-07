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https://sarabic.ae/20240607/إسرائيل-لمصر-والولايات-المتحدة-لن-نوافق-على-تدخل-السلطة-الفلسطينية-في-معبر-رفح-1089609399.html
إسرائيل لمصر والولايات المتحدة: لن نوافق على تدخل السلطة الفلسطينية في معبر رفح
إسرائيل لمصر والولايات المتحدة: لن نوافق على تدخل السلطة الفلسطينية في معبر رفح
سبوتنيك عربي
نقل موقع إلكتروني إسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بارزين، أن إسرائيل نقلت لمصر والولايات المتحدة عدم موافقتها على تدخل السلطة الفلسطينية في معبر رفح. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:42+0000
2024-06-07T11:42+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، بأن لقاء جرى في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد الماضي، قد انتهى بالفشل نتيجة لرفض تل أبيب تولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح.وأوضح الموقع أن من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والحفاظ على اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، وأن إعادة فتح هذا المعبر ستكون الخطوة الأولى في استراتيجية أوسع لما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء القطاع.وفي سياق متصل، طالب آفي ديختر، عضو بـ"الكابينيت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بضرورة السيطرة على غزة وفرض حكم عسكري، مؤقتا لتحقيق أهداف الحرب على القطاع.وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حوارا مطولا مع الجنرال آفي ديختر، وزير الزراعة، عضو "الكابينيت" الإسرائيلي، شدد من خلاله على أن فرض حكم عسكري على غزة يحقق الأهداف التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو للحرب على القطاع.وأكد آفي ديختر الذي شغل أكثر من منصب في بلاده، منها وزير الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقصد بها العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس"، كانت فشلا وإخفاقا وكارثة وخللا رهيبا في بلاده.وتعليقا على واقعة محاولة تسلل مقاومين فلسطينيين إلى داخل غلاف غزة من منطقة كرم أبو سالم، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن منطقة رفح معقدة، كونها تمثل أنبوب الأكسجين لحركة حماس.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع متسللين فلسطينيين عند معبر كرم أبو سالم جنوبي البلاد.ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل الرقيب زيد مزاريب (34 عاما) الذي سقط خلال الاشتباكات مع متسللين فلسطينيين حاولوا اختراق السياج الفاصل مع غلاف غزة من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين حاولوا العبور من منطقة كرم أبو سالم في مدينة رفح إلى الداخل الإسرائيلي فيما قتل 3 فلسطينيين بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الإسرائيلي-التعامل-مع-حماس-يحتاج-لسنوات-ومن-يتحدث-بغير-ذلك-يضلل-الجمهور-1089597551.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل لمصر والولايات المتحدة: لن نوافق على تدخل السلطة الفلسطينية في معبر رفح

11:42 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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نقل موقع إلكتروني إسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بارزين، أن إسرائيل نقلت لمصر والولايات المتحدة عدم موافقتها على تدخل السلطة الفلسطينية في معبر رفح.
وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، بأن لقاء جرى في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد الماضي، قد انتهى بالفشل نتيجة لرفض تل أبيب تولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح.
وأوضح الموقع أن من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والحفاظ على اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، وأن إعادة فتح هذا المعبر ستكون الخطوة الأولى في استراتيجية أوسع لما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء القطاع.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
الجيش الإسرائيلي: التعامل مع حماس يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور
07:27 GMT
وفي سياق متصل، طالب آفي ديختر، عضو بـ"الكابينيت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بضرورة السيطرة على غزة وفرض حكم عسكري، مؤقتا لتحقيق أهداف الحرب على القطاع.
وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حوارا مطولا مع الجنرال آفي ديختر، وزير الزراعة، عضو "الكابينيت" الإسرائيلي، شدد من خلاله على أن فرض حكم عسكري على غزة يحقق الأهداف التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو للحرب على القطاع.
وأكد آفي ديختر الذي شغل أكثر من منصب في بلاده، منها وزير الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقصد بها العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس"، كانت فشلا وإخفاقا وكارثة وخللا رهيبا في بلاده.
وتعليقا على واقعة محاولة تسلل مقاومين فلسطينيين إلى داخل غلاف غزة من منطقة كرم أبو سالم، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن منطقة رفح معقدة، كونها تمثل أنبوب الأكسجين لحركة حماس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع متسللين فلسطينيين عند معبر كرم أبو سالم جنوبي البلاد.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل الرقيب زيد مزاريب (34 عاما) الذي سقط خلال الاشتباكات مع متسللين فلسطينيين حاولوا اختراق السياج الفاصل مع غلاف غزة من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
الثامنة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.. زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل خلال أيام
08:38 GMT
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين حاولوا العبور من منطقة كرم أبو سالم في مدينة رفح إلى الداخل الإسرائيلي فيما قتل 3 فلسطينيين بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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