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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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https://sarabic.ae/20240607/ارتفاع-أسعار-الغذاء-عالميا-للشهر-الثالث-على-التوالي-1089622466.html
ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي
ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي
سبوتنيك عربي
أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو/ أيار الماضي، مع تعويض الزيادة في... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T14:59+0000
2024-06-07T14:59+0000
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منظمة الأمم المتحدة
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ونقل موقع "أرقام" عن المنظمة الأممية تقريرها الشهري، والذي أوردت فيه أن المؤشر العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 120.4 نقطة في مايو، لكنه يعد منخفضاً بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وبنسبة 24.9% من المستوى القياسي المسجل في مارس/ آذار 2022.وأضاف التقرير ان ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب جاء بنسبة 6.3% على أساس شهري مع زيادة أسعار صادرات القمح في انعكاس للمخاوف المتعلقة بظروف الحصاد غير المواتية في كبرى المناطق المنتجة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وأوروبا، والبحر الأسود.في السياق ذاته، ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8% في مايو مع تزايد الطلب من قطاعي التجزئة وخدمات الطعام قبل حلول موسم العطلات الصيفية، فضلا عن توقعات انخفاض إنتاج الألبان في غرب أوروبا دون مستوياته التاريخية، أما أسعار السكر فانخفضت بنسبة 7.5% بدعم من البداية القوية لموسم الحصاد في البرازيل، وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية، إن السودان يأتي ضمن البلاد الأكثر عرضة لمرحلة الجوع الشديد، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ عام.ونقل موقع "أخبار السودان" بيانات عن الأمم المتحدة تفيد بأن من بين 705 آلاف جائع في العالم، يحتل السودان المرتبة الأعلى مع بضعة شركاء يعانون كذلك من الحروب والنزاعات.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب المشتعلة في السودان منذ 12 شهرا، أسفرت عن تفاقم الوضع الإنساني العالمي السيئ.
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https://sarabic.ae/20231107/البنك-الدولي-يعلن-قائمة-الدول-الأكثر-معاناة-من-تضخم-أسعار-الغذاء-منها-3-عربية-1082898694.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي

14:59 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدة "بيتشيغونسك" البندقية الآلية التابعة الأسطول الشمالي (أسطول الشمال)، الجيش الروسي 13 فبراير 2020
تدريبات وحدة بيتشيغونسك البندقية الآلية التابعة الأسطول الشمالي (أسطول الشمال)، الجيش الروسي 13 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو/ أيار الماضي، مع تعويض الزيادة في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان للانخفاض في أسعار السكر والزيوت النباتية خلال الفترة نفسها.
ونقل موقع "أرقام" عن المنظمة الأممية تقريرها الشهري، والذي أوردت فيه أن المؤشر العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 120.4 نقطة في مايو، لكنه يعد منخفضاً بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وبنسبة 24.9% من المستوى القياسي المسجل في مارس/ آذار 2022.
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5 يونيو, 11:03 GMT
وأضاف التقرير ان ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب جاء بنسبة 6.3% على أساس شهري مع زيادة أسعار صادرات القمح في انعكاس للمخاوف المتعلقة بظروف الحصاد غير المواتية في كبرى المناطق المنتجة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وأوروبا، والبحر الأسود.
في السياق ذاته، ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8% في مايو مع تزايد الطلب من قطاعي التجزئة وخدمات الطعام قبل حلول موسم العطلات الصيفية، فضلا عن توقعات انخفاض إنتاج الألبان في غرب أوروبا دون مستوياته التاريخية، أما أسعار السكر فانخفضت بنسبة 7.5% بدعم من البداية القوية لموسم الحصاد في البرازيل، وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.
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وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية، إن السودان يأتي ضمن البلاد الأكثر عرضة لمرحلة الجوع الشديد، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ عام.
ونقل موقع "أخبار السودان" بيانات عن الأمم المتحدة تفيد بأن من بين 705 آلاف جائع في العالم، يحتل السودان المرتبة الأعلى مع بضعة شركاء يعانون كذلك من الحروب والنزاعات.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب المشتعلة في السودان منذ 12 شهرا، أسفرت عن تفاقم الوضع الإنساني العالمي السيئ.
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