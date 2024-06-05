https://sarabic.ae/20240605/الأونروا-استعادة-خدمات-المياه-والهواء-النظيف-والغذاء-وسبل-الحياة-في-قطاع-غزة-تستغرق-عقودا-1089533555.html

"أونروا": استعادة خدمات المياه والهواء النظيف والغذاء وسبل الحياة في قطاع غزة تستغرق عقودا

"أونروا": استعادة خدمات المياه والهواء النظيف والغذاء وسبل الحياة في قطاع غزة تستغرق عقودا

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، عن "توقف محطات تحلية المياه عن العمل في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T11:03+0000

2024-06-05T11:03+0000

2024-06-05T11:04+0000

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وقالت المنظمة الأممية، في بيان لها عبر منصة "إكس"، إن "محطات التحلية توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود في الجيب الساحلي اللازم لتشغيلها"، مؤكدة أن "استعادة الخدمات البيئية سوف تستغرق عقودا ولن تتمكن من البدء حتى وقف إطلاق النار".وأوضح البيان أن "سكان غزة لم يعد لديهم ما يكفي من الماء، مما وضعهم أمام تحديات كبيرة للبقاء على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن سكان القطاع يتم إجبارهم بمن فيهم الأطفال على السير لمسافات طويلة من أجل الحصول على المياه.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240605/المكتب-الإعلامي-في-غزة-مقتل-أكثر-من-30-طفلا-بسبب-انعدام-الغذاء-1089523078.html

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