استطلاع رأي إسرائيلي: على غانتس وأيزنكوت الاستقالة فورا من حكومة الحرب على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240607/استطلاع-رأي-إسرائيلي-على-غانتس-وأيزنكوت-الاستقالة-فورا-من-حكومة-الحرب-على-غزة-1089597827.html
استطلاع رأي إسرائيلي: على غانتس وأيزنكوت الاستقالة فورا من حكومة الحرب على غزة
استطلاع رأي إسرائيلي: على غانتس وأيزنكوت الاستقالة فورا من حكومة الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ضرورة تقديم كلا من عضوي "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بيني غانتس وغادي أيزنكوت الاستقالة فورا من الحكومة. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T07:37+0000
2024-06-07T07:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/06/1066074032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55b374450596cdb16b52f66094c3fff5.jpg
وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه في استطلاع رأي خاص بها أن حوالي 44 % ممن أجري عليهم الاستطلاع يرون وجوب تقديم غانتس وأيزنكوت تقديم استقالتهما فورا من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.بينما أجاب 38% فقط أنه يجب عليهما تأجيل تقاعدهما إلى ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في منطقة الشمال، وذلك في وقت أجاب 15% فقط ممن أجري عليهم الاستطلاع أنه يجب انسحابهما (غانتس وآيزنكوت) من حكومة نتنياهو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو المقبل.وأضاف أن "تاريخ الخطاب كان في حالة تغير مستمر إلا أن موعده قد تم تحديده يوم 24 تموز/يوليو".ومطلع الشهر الجاري، أكد السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، أنه لن يحضر جلسة الكونغرس التي يلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة بشأن الحرب في غزة.قال ساندرز، في بيان، نشر مقتطفات منه على "إكس"، اليوم السبت، إنه "ليوم حزين للغاية بالنسبة لبلدنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قبل قادة الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس في الولايات المتحدة.. نتنياهو مجرم حرب. بالتأكيد لن أحضر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الإسرائيلي-التعامل-مع-حماس-يحتاج-لسنوات-ومن-يتحدث-بغير-ذلك-يضلل-الجمهور-1089597551.html
https://sarabic.ae/20240607/بعد-محاولة-تسلل-فلسطينيين-إلى-غلاف-غزة-الإذاعة-الإسرائيلية-واقعة-مثيرة-للقلق-1089596583.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/06/1066074032_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_aeb4924d9614fb6064d005d79369f5e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار

استطلاع رأي إسرائيلي: على غانتس وأيزنكوت الاستقالة فورا من حكومة الحرب على غزة

07:37 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ضرورة تقديم كلا من عضوي "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بيني غانتس وغادي أيزنكوت الاستقالة فورا من الحكومة.
وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه في استطلاع رأي خاص بها أن حوالي 44 % ممن أجري عليهم الاستطلاع يرون وجوب تقديم غانتس وأيزنكوت تقديم استقالتهما فورا من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.
بينما أجاب 38% فقط أنه يجب عليهما تأجيل تقاعدهما إلى ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في منطقة الشمال، وذلك في وقت أجاب 15% فقط ممن أجري عليهم الاستطلاع أنه يجب انسحابهما (غانتس وآيزنكوت) من حكومة نتنياهو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
الجيش الإسرائيلي: التعامل مع حماس يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور
07:27 GMT
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو المقبل.
وأضاف أن "تاريخ الخطاب كان في حالة تغير مستمر إلا أن موعده قد تم تحديده يوم 24 تموز/يوليو".
ومطلع الشهر الجاري، أكد السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، أنه لن يحضر جلسة الكونغرس التي يلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة بشأن الحرب في غزة.
قال ساندرز، في بيان، نشر مقتطفات منه على "إكس"، اليوم السبت، إنه "ليوم حزين للغاية بالنسبة لبلدنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قبل قادة الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس في الولايات المتحدة.. نتنياهو مجرم حرب. بالتأكيد لن أحضر".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
بعد محاولة تسلل فلسطينيين إلى غلاف غزة.. الإذاعة الإسرائيلية: واقعة مثيرة للقلق
06:03 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала