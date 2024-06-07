https://sarabic.ae/20240607/استطلاع-رأي-إسرائيلي-على-غانتس-وأيزنكوت-الاستقالة-فورا-من-حكومة-الحرب-على-غزة-1089597827.html

استطلاع رأي إسرائيلي: على غانتس وأيزنكوت الاستقالة فورا من حكومة الحرب على غزة

استطلاع رأي إسرائيلي: على غانتس وأيزنكوت الاستقالة فورا من حكومة الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ضرورة تقديم كلا من عضوي "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بيني غانتس وغادي أيزنكوت الاستقالة فورا من الحكومة. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T07:37+0000

2024-06-07T07:37+0000

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وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه في استطلاع رأي خاص بها أن حوالي 44 % ممن أجري عليهم الاستطلاع يرون وجوب تقديم غانتس وأيزنكوت تقديم استقالتهما فورا من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.بينما أجاب 38% فقط أنه يجب عليهما تأجيل تقاعدهما إلى ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في منطقة الشمال، وذلك في وقت أجاب 15% فقط ممن أجري عليهم الاستطلاع أنه يجب انسحابهما (غانتس وآيزنكوت) من حكومة نتنياهو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو المقبل.وأضاف أن "تاريخ الخطاب كان في حالة تغير مستمر إلا أن موعده قد تم تحديده يوم 24 تموز/يوليو".ومطلع الشهر الجاري، أكد السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، أنه لن يحضر جلسة الكونغرس التي يلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة بشأن الحرب في غزة.قال ساندرز، في بيان، نشر مقتطفات منه على "إكس"، اليوم السبت، إنه "ليوم حزين للغاية بالنسبة لبلدنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قبل قادة الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس في الولايات المتحدة.. نتنياهو مجرم حرب. بالتأكيد لن أحضر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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