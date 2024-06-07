https://sarabic.ae/20240607/بوشلين-لـسبوتنيك-إعطاء-الغرب-الإذن-لأوكرانيا-بضرب-أراضي-روسيا-يجعله-شريكا-في-الصراع---1089604837.html
بوشلين لـ"سبوتنيك": إعطاء الغرب الإذن لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا يجعله شريكا في الصراع
بوشلين لـ"سبوتنيك": إعطاء الغرب الإذن لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا يجعله شريكا في الصراع
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، على إن إعطاء الغرب الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية يجعل هذه الدول تشارك في الصراع بشكل... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:48+0000
2024-06-07T11:48+0000
2024-06-07T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال بوشلين في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "في مفهومي، الأمر عبارة عن مجرد تقنين للجرائم التي ارتكبت بالفعل، جرائم الدول الغربية تكمن في أنها تقدم الدعم المالي، إلى جانب الأشكال الأخرى من المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، التي ترتكب جرائم حرب بانتظام". (الجريمة)، أي أن هناك جولة جديدة من التصعيد لأنهم يسجلون ويشرعون ما تم إنجازه بالفعل من حيث المبدأ".أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة، وأن الغرب يتعمد زيادة المخاطر في الصراع الأوكراني، خوفًا من الفشل الكامل لخططه الرامية إلى انهيار روسيا.وقالت زاخاروفا: "يحاول الغرب عمدا تصعيد التوتر لزيادة المخاطر في الصراع. في الولايات المتحدة وأوروبا، يشعرون بالذعر من أن خطتهم ستنهار تماما، لقد فشلوا في القيام بما أرادوا القيام به، وهو انهيار الوضع في روسيا في الأشهر الأولى، من عام 2022، اقتصادياً واجتماعياً".وتابعت زاخاروفا: "لقد فشلوا، حتى بعد إمداد نظام كييف بجميع أنواع الأسلحة، في تغيير الوضع في ساحة المعركة... إنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذا الوضع، وبخلاف ذلك يعلمون كيفية تصعيد الوضع".وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أشارت زاخاروفا إلى أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، "أكد فعليا" على تفويض واشنطن المطلق لكييف بتدمير الطائرات العسكرية في سماء روسيا بوسائل الدفاع الجوي.
https://sarabic.ae/20240607/روسيا-سندافع-عن-نفسنا-بكل-السبل-المتاحة-وسط-التهديدات-الغربية-1089598257.html
https://sarabic.ae/20240607/المجر-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-ليس-مجرد-تهديد-بل-حقيقة-فقط-الأعمى-لا-يرى-ذلك-1089600207.html
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, حصري, تقارير سبوتنيك
بوشلين لـ"سبوتنيك": إعطاء الغرب الإذن لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا يجعله شريكا في الصراع
حصري
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، على إن إعطاء الغرب الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية يجعل هذه الدول تشارك في الصراع بشكل مباشر.
وقال بوشلين في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "في مفهومي، الأمر عبارة عن مجرد تقنين للجرائم التي ارتكبت بالفعل، جرائم الدول الغربية تكمن في أنها تقدم الدعم المالي، إلى جانب الأشكال الأخرى من المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، التي ترتكب جرائم حرب بانتظام".
وتابع بوشيلين: "وفقا لذلك، فإن الدول الغربية المشاركة أصبحت شريكا مباشرا في الجرائم، وحقيقة أنهم بدأوا التحدث عن ذلك علنا، تشير إلى زيادة في درجة التوتر
(الجريمة)، أي أن هناك جولة جديدة من التصعيد لأنهم يسجلون ويشرعون ما تم إنجازه بالفعل من حيث المبدأ".
وفي سرده على سؤال حول الإجراءات التي ستقوم بها روسيا، قال بوشلين: "وماذا نفعل حيال ذلك؟ حسنًا، رجالنا، العسكريون يواجهون هذا بشكل يومي سواء وجدت هذه التصريحات، أو هذه المظاهر أم لا، رجالنا يتلقون (الأوامر) ويقومون بعملهم فقط. لذلك، يبقى علينا فقط تحرير الأراضي وإنشاء مناطق آمنة وجعل من المستحيل على العدو قصف أراضي روسيا الاتحادية".
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة، وأن الغرب يتعمد زيادة المخاطر في الصراع الأوكراني، خوفًا من الفشل الكامل لخططه الرامية إلى انهيار روسيا.
وقالت زاخاروفا: "يحاول الغرب عمدا تصعيد التوتر لزيادة المخاطر في الصراع. في الولايات المتحدة وأوروبا،
يشعرون بالذعر من أن خطتهم ستنهار تماما، لقد فشلوا في القيام بما أرادوا القيام به، وهو انهيار الوضع في روسيا في الأشهر الأولى، من عام 2022، اقتصادياً واجتماعياً".
وتابعت زاخاروفا: "لقد فشلوا، حتى بعد إمداد نظام كييف بجميع أنواع الأسلحة، في تغيير الوضع في ساحة المعركة... إنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذا الوضع، وبخلاف ذلك يعلمون كيفية تصعيد الوضع".
وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أشارت زاخاروفا إلى أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي
للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، "أكد فعليا" على تفويض واشنطن المطلق لكييف بتدمير الطائرات العسكرية في سماء روسيا بوسائل الدفاع الجوي.