https://sarabic.ae/20240607/بوشلين-لـسبوتنيك-إعطاء-الغرب-الإذن-لأوكرانيا-بضرب-أراضي-روسيا-يجعله-شريكا-في-الصراع---1089604837.html

بوشلين لـ"سبوتنيك": إعطاء الغرب الإذن لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا يجعله شريكا في الصراع

بوشلين لـ"سبوتنيك": إعطاء الغرب الإذن لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا يجعله شريكا في الصراع

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، على إن إعطاء الغرب الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية يجعل هذه الدول تشارك في الصراع بشكل... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T11:48+0000

2024-06-07T11:48+0000

2024-06-07T11:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

حصري

تقارير سبوتنيك

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وقال بوشلين في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "في مفهومي، الأمر عبارة عن مجرد تقنين للجرائم التي ارتكبت بالفعل، جرائم الدول الغربية تكمن في أنها تقدم الدعم المالي، إلى جانب الأشكال الأخرى من المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، التي ترتكب جرائم حرب بانتظام". (الجريمة)، أي أن هناك جولة جديدة من التصعيد لأنهم يسجلون ويشرعون ما تم إنجازه بالفعل من حيث المبدأ".أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة، وأن الغرب يتعمد زيادة المخاطر في الصراع الأوكراني، خوفًا من الفشل الكامل لخططه الرامية إلى انهيار روسيا.وقالت زاخاروفا: "يحاول الغرب عمدا تصعيد التوتر لزيادة المخاطر في الصراع. في الولايات المتحدة وأوروبا، يشعرون بالذعر من أن خطتهم ستنهار تماما، لقد فشلوا في القيام بما أرادوا القيام به، وهو انهيار الوضع في روسيا في الأشهر الأولى، من عام 2022، اقتصادياً واجتماعياً".وتابعت زاخاروفا: "لقد فشلوا، حتى بعد إمداد نظام كييف بجميع أنواع الأسلحة، في تغيير الوضع في ساحة المعركة... إنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذا الوضع، وبخلاف ذلك يعلمون كيفية تصعيد الوضع".وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أشارت زاخاروفا إلى أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، "أكد فعليا" على تفويض واشنطن المطلق لكييف بتدمير الطائرات العسكرية في سماء روسيا بوسائل الدفاع الجوي.

https://sarabic.ae/20240607/روسيا-سندافع-عن-نفسنا-بكل-السبل-المتاحة-وسط-التهديدات-الغربية-1089598257.html

https://sarabic.ae/20240607/المجر-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-ليس-مجرد-تهديد-بل-حقيقة-فقط-الأعمى-لا-يرى-ذلك-1089600207.html

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, حصري, تقارير سبوتنيك