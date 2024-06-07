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سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/سلطات-خيرسون-مقتل-19-شخصا-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-قرية-سادوفوي-1089628385.html
سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية سادوفوي في مقاطعة خيرسون مرتين اليوم الجمعة، مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T18:49+0000
2024-06-07T19:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سالدو للصحفيين، أن القصف أدى إلى مقتل 22شخصا من بينهم طفل وإصابة 15 آخرين جراء قصف متجر في سادوفوي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-جماعية-خلال-أسبوع-وتستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1089611706.html
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سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي

18:49 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 19:47 GMT 07.06.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
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أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية سادوفوي في مقاطعة خيرسون مرتين اليوم الجمعة، مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من الضحايا عمدا.
وأضاف سالدو للصحفيين، أن القصف أدى إلى مقتل 22شخصا من بينهم طفل وإصابة 15 آخرين جراء قصف متجر في سادوفوي.
وقال سالدو: "بعد الاستهداف الأول، هرع الناس من المنازل المجاورة لمساعدة الضحايا، وبعد فترة قصيرة، وصل صاروخ هيمارس إلى التجمع، وتعمدوا ضرب المزيد من الضحايا".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية
12:38 GMT

وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين والمباني السكنية، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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