https://sarabic.ae/20240607/سلطات-خيرسون-مقتل-19-شخصا-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-قرية-سادوفوي-1089628385.html
سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية سادوفوي في مقاطعة خيرسون مرتين اليوم الجمعة، مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T18:49+0000
2024-06-07T18:49+0000
2024-06-07T19:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سالدو للصحفيين، أن القصف أدى إلى مقتل 22شخصا من بينهم طفل وإصابة 15 آخرين جراء قصف متجر في سادوفوي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-جماعية-خلال-أسبوع-وتستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1089611706.html
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روسيا
سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
18:49 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 19:47 GMT 07.06.2024)
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية سادوفوي في مقاطعة خيرسون مرتين اليوم الجمعة، مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من الضحايا عمدا.
وأضاف سالدو للصحفيين، أن القصف أدى إلى مقتل 22شخصا من بينهم طفل وإصابة 15 آخرين جراء قصف متجر في سادوفوي.
وقال سالدو: "بعد الاستهداف الأول، هرع الناس من المنازل المجاورة لمساعدة الضحايا، وبعد فترة قصيرة، وصل صاروخ هيمارس إلى التجمع، وتعمدوا ضرب المزيد من الضحايا".
وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين والمباني السكنية، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.