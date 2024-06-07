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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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https://sarabic.ae/20240607/قناة-إسرائيلية-الرصيف-الأمريكي-العائم-يعود-إلى-العمل-اليوم-1089611886.html
قناة إسرائيلية: الرصيف الأمريكي العائم يعود إلى العمل اليوم
قناة إسرائيلية: الرصيف الأمريكي العائم يعود إلى العمل اليوم
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بعودة الرصيف الأمريكي العائم إلى العمل، اليوم الجمعة، بعد تفككه وانهياره قبالة سواحل غزة. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T12:39+0000
2024-06-07T12:39+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن الرصيف الأمريكي العائم الذي أمر الرئيس جو بايدن بتدشينه من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بحرا إلى قطاع غزة سيعود إلى العمل اليوم. وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم إصلاح الرصيف العائم في ميناء أشدود الإسرائيلي، وهو الرصيف الذي تم انشاؤه بتكلفة 300 مليون دولار وبتوجيه من الرئيس بايدن.وكان انجراف جزء من الرصيف العائم، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ غزة، قد أثار تساؤلات حول قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ عمليات الإمداد والدعم اللوجستي من البحر. وأشارت صحيفة أمريكية إلى أن جرف الأمواج لرصيف غزة، الذي بلغت تكلفة إنشائه 300 مليون دولار، يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الأمريكي في مجال الدعم اللوجستي، الذي يمثل سببا رئيسيا من أسباب التفوق في الحروب.وقالت الصحيفة إن جرف الأمواج لجزء من الرصيف العائم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، يكشف أن الجيش الأمريكي غير مستعد لمواجهة ظروف الطقس السيء، التي يمكن أن تتعرض لها قواته في أي حرب مستقبلية.ونوهت الصحيفة إلى أن الطقس السيء تسبب في انفصال أجزاء من الرصيد وتسبب في حوادث أخرى نتج عنها إصابة لـ3 جنود أحدهم إصابته خطيرة، مشيرة إلى أن الضغوط السياسية التي تعرض لها البيت الأبيض ربما كانت وراء تجاهل البنتاغون لمعايير السلامة، عندما قرر إنشاء الرصيف.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم في غزة، إلى شواطئ مدينة أسدود الإسرائيلية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل 37 ألف فلسطيني وإصابة نحو 82 ألفا آخرين، بينما وصلت الأوضاع الإنسانية في القطاع إلى مستويات كارثية.
https://sarabic.ae/20240525/الأمواج-تجرف-جزءا-من-الرصيف-الأمريكي-العائم-قبالة-غزة-فيديو-1089196077.html
https://sarabic.ae/20240607/إسرائيل-لمصر-والولايات-المتحدة-لن-نوافق-على-تدخل-السلطة-الفلسطينية-في-معبر-رفح-1089609399.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

قناة إسرائيلية: الرصيف الأمريكي العائم يعود إلى العمل اليوم

12:39 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون يلجؤون إلى البحر هربا من جحيم الخيام ومن القصف والدمار في قطاع غزة
نازحون يلجؤون إلى البحر هربا من جحيم الخيام ومن القصف والدمار في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بعودة الرصيف الأمريكي العائم إلى العمل، اليوم الجمعة، بعد تفككه وانهياره قبالة سواحل غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن الرصيف الأمريكي العائم الذي أمر الرئيس جو بايدن بتدشينه من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بحرا إلى قطاع غزة سيعود إلى العمل اليوم.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم إصلاح الرصيف العائم في ميناء أشدود الإسرائيلي، وهو الرصيف الذي تم انشاؤه بتكلفة 300 مليون دولار وبتوجيه من الرئيس بايدن.
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة... فيديو
25 مايو, 09:55 GMT
وكان انجراف جزء من الرصيف العائم، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ غزة، قد أثار تساؤلات حول قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ عمليات الإمداد والدعم اللوجستي من البحر.
وأشارت صحيفة أمريكية إلى أن جرف الأمواج لرصيف غزة، الذي بلغت تكلفة إنشائه 300 مليون دولار، يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الأمريكي في مجال الدعم اللوجستي، الذي يمثل سببا رئيسيا من أسباب التفوق في الحروب.
وقالت الصحيفة إن جرف الأمواج لجزء من الرصيف العائم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، يكشف أن الجيش الأمريكي غير مستعد لمواجهة ظروف الطقس السيء، التي يمكن أن تتعرض لها قواته في أي حرب مستقبلية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الطقس السيء تسبب في انفصال أجزاء من الرصيد وتسبب في حوادث أخرى نتج عنها إصابة لـ3 جنود أحدهم إصابته خطيرة، مشيرة إلى أن الضغوط السياسية التي تعرض لها البيت الأبيض ربما كانت وراء تجاهل البنتاغون لمعايير السلامة، عندما قرر إنشاء الرصيف.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم في غزة، إلى شواطئ مدينة أسدود الإسرائيلية.
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
إسرائيل لمصر والولايات المتحدة: لن نوافق على تدخل السلطة الفلسطينية في معبر رفح
11:42 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.
وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.
وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل 37 ألف فلسطيني وإصابة نحو 82 ألفا آخرين، بينما وصلت الأوضاع الإنسانية في القطاع إلى مستويات كارثية.
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