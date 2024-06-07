https://sarabic.ae/20240607/5-قتلى-في-قصف-إسرائيلي-على-مدينتي-غزة-ورفح-1089630070.html
5 قتلى في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح
5 قتلى في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، خمسة بمقتل فلسطينيين على الأقل، في غارات نفذها طيران الجيش الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T21:41+0000
2024-06-07T21:41+0000
2024-06-07T21:41+0000
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ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن طيران الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة طافش في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة.وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة، عقب إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة عليهم، وفقا لوكالة "وفا".وأعلنت مصادر طبية، أن هناك عشرات جثث القتلى ملقاة في شوارع مدينة رفح، بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم جراء استمرار القصف.وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى الكويت التخصصي في رفح، المُخلى والخارج عن الخدمة، ما تسبب باندلاع حريق في أجزاء كبيرة منه.وأوضحت المصادر، أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني قتيلين متحللين ومجهولي الهوية من مفرق أبو عفانة داخل حي البرازيل في رفح.
https://sarabic.ae/20240607/غوتيريش-يدرج-الجيش-الإسرائيلي-ضمن-القائمة-السوداء-لمنتهكي-حقوق-الأطفال-في-حالات-النزاع-1089624947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
5 قتلى في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، خمسة بمقتل فلسطينيين على الأقل، في غارات نفذها طيران الجيش الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.
ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن طيران الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة طافش في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة.
وأضافت أن شخصا قتل بقصف لطيران الجيش الإسرائيلي على منازل المواطنين شمال مدينة رفح.
وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة، عقب إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة عليهم، وفقا لوكالة "وفا".
وأعلنت مصادر طبية، أن هناك عشرات جثث القتلى ملقاة في شوارع مدينة رفح، بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم جراء استمرار القصف.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى الكويت التخصصي في رفح، المُخلى والخارج عن الخدمة، ما تسبب باندلاع حريق في أجزاء كبيرة منه.
وأوضحت المصادر، أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني قتيلين متحللين ومجهولي الهوية من مفرق أبو عفانة داخل حي البرازيل في رفح.